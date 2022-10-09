Три мови — одна пісня. Сергій Бабкін про композицію Face to Face та роботу над нею

Відомі люди з усього світу об’єдналися заради допомоги Україні. Багато з них долучилися до платформи UNITED24, запущеної за ініціативи президента України Володимира Зеленського.
Український співак Сергій Бабкін разом з британським продюсером Дейвом Стюартом, американською співачкою Стіві Нікс та російським музикантом Борисом Гребенщиковим записали спільну пісню.
Композиція Face to Face (Віч-на-віч) має за мету популяризувати платформу UNITED24 та зібрати кошти на допомогу нашій країні. Усі артисти відмовилися від заробітку на цій пісні, він автоматично перераховуватиметься на рахунок проекту.
Артисти з різних країн, то якою мовою пісня? У Face to Face звучать усі три мови. Першим виступає Дейв Стюарт (англійська), далі Борис Гребенщиков (російська) й наостанок Сергій Бабкін (українська).
Український музикант сказав, що для нього честь бути частиною цього проекту, Face to Face — лише початок.
— Вже понад пів року наш народ і земля зазнає неймовірного болю через війну, яку розв’язала Росія. Ця пісня виражає біль, але й дає надію — так буде не завжди. Це не просто війна, це боротьба добра зі злом, світлом та пітьмою. І світло обов’язково переможе, ми вже бачимо цю перемогу на горизонті, — сказав Бабкін.
Актори, співаки, письменники та інші зірки підтримують нашу країну. Раніше ми розповідали, які відомі люди допомагають Україні.
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