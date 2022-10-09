Шоу-біз

Три мови — одна пісня. Сергій Бабкін про композицію Face to Face та роботу над нею

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Жовтня 2022, 20:27
Сергій Бабкін — Face to Face: з ким записана пісня та про що вона
Фото: Instagram

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