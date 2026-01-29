Сериал Fallout продлен на 3 сезон: Amazon одобрил возвращение в постапокалиптический мир

Fallout не просто возвращается — Amazon уже официально объявил о третьем сезоне, и команда творцов, судя по всему, действительно хочет держать темп, сокращает паузы, чтобы мир постапокалипсиса не исчез надолго с экранов.

Когда ждать выхода 3 сезона Fallout и что известно о работе над ним — в материале.

Когда выйдет Fallout 3: ориентировочная дата выхода

Второй сезон Fallout начался 17 декабря 2025 года на Prime Video и выпускает эпизоды еженедельно до 4 февраля 2026 года.

Известно, что график его съемок был крайне интенсивным: они стартовали примерно в ноябре 2024 года, а полное производство было завершено в начале мая 2025 года.

Это означает, что от начала съемок до готового сериала на экранах прошло около полутора лет, и это значительно быстрее, чем во многих других крупных проектах.

Amazon официально подтвердили работу над третьим сезоном Fallout, а главный продюсер Джонатан Нолан заявил, что команда стремится начать съемки летом 2026 года.

И хотя пока нет официальной даты релиза, по аналогии со временем производства второго сезона можно предположить:

Если съемки Fallout 3 стартуют летом 2026 года, то сериал выйдет на экраны примерно весной или летом 2027 года.

О чём сериал Fallout и почему он так популярен

Сериал переносит в мир после ядерной катастрофы, где человечество выживает среди руин городов, радиоактивных пустошей и мутантов.

Главная героиня сериала Люси МакЛин выросла в подземном убежище. Но в какой-то момент она отправляется в путешествие, чтобы найти своего отца, Хенка, который неожиданно исчез на поверхности.

Теперь Люси должна сохранить себя среди руин и научиться жить в мире, где известные ей правила больше не действуют.

Сериал создан по мотивам культовой серии видеоигр Fallout, которые впервые появились еще в 1997 году. Игра известна своей мрачной атмосферой альтернативного будущего после катастрофы, которую, кстати, удалось сохранить и создателям сериала.

Первый сезон Fallout, вышедший в апреле 2024 года, собрал более 30 миллионов зрителей за первые три месяца на Prime Video, и это сделало его одним из самых популярных сериалов платформы за последние годы.

Второй сезон показывает, что интерес фанатов не снижается, поэтому продолжение на третий сезон неизбежно.

