Серіал Fallout продовжено на 3 сезон: Amazon схвалив повернення у постапокаліптичний світ

Fallout не просто повертається — Amazon вже офіційно заявив про третій сезон, і команда творців, схоже, справді хоче тримати темп, скорочує паузи, щоб не дати світу постапокаліпсису надовго зникнути з екранів.

Коли чекати виходу 3 сезону Fallout і що відомо про роботу над ним – у матеріалі.

Коли вийде Фоллаут 3: орієнтовна дата виходу

Другий сезон Fallout розпочався 17 грудня 2025 року на Prime Video, і випускає епізоди щотижня до 4 лютого 2026.

Відомо, що графік його зйомок був вкрай інтенсивним: вони стартували приблизно у листопаді 2024 року, а повне виробництво було завершене на початку травня 2025 року.

Це означає, що від початку зйомок до готового серіалу на екранах пройшло близько півтора року, і це значно швидше, ніж у багатьох інших великих проєктах.

Amazon офіційно підтвердили роботу над третім сезоном Fallout, а головний продюсер Джонатан Нолан заявив, що команда прагне почати зйомки влітку 2026 року.

І хоча поки що немає офіційної дати релізу, але за аналогією за часом виробництва другого сезону, можна припустити:

Якщо зйомки Fallout 3 стартують влітку 2026, то серіал вийде на екрани приблизно навесні або влітку 2027 року.

Про що серіал Fallout і чому він такий популярний

Серіал переносить у світ після ядерної катастрофи, де людство виживає серед руїн міст, радіоактивних пусток і мутантів.

Головна героїня серіалу Люсі МакЛін виросла в підземному сховищі. Але в якийсь момент вона вирушає у подорож, щоб знайти свого батька, Генка, який несподівано зник на поверхні.

Тепер Люсі має зберегти себе серед руїн і навчитися жити в світі, де відомі їй правила більше не діють.

Серіал створений за мотивами культової серії відеоігор Fallout, які вперше з’явилися ще у 1997 році. Гра відома своєю моторошною атмосферою альтернативного майбутнього після катастрофи, яку, до речі, вдалося зберегти і творцям серіалу.

Перший сезон Фоллаут, який вийшов у квітні 2024 року, зібрав понад 30 мільйонів глядачів у перші три місяці на Prime Video, і це зробило його одним із найпопулярніших серіалів платформи за останні роки.

Другий сезон показує, що інтерес фанатів не знижується, тому продовження на третій сезон неминуче.

