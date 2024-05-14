Культурная победа Украины! Писательница София Андрухович получит международную премию имени Германа Гессе

Украинская писательница София Андрухович и два переводчика ее книги Амадока на немецком, Александер Кратохвиль и Мария Вайсенбек, получат международную премию имени Германа Гессе.

Каждые два года Фонд имени Германа Гессе присуждает эту премию за литературное достижение международного уровня вместе с его переводом.

София Андрухович станет лауреаткой премии имени Германа Гессе

Вручение премии состоится 2 июля 2024 года, в день рождения Германа Гессе, в городе Кальви. Лауреаты получат 20 тысяч евро.

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Жюри отметили Софию Андрухович за немецкие издания История Романы (Die Geschichte von Romana) и История Ульяны (Die Geschichte von Uljana), являющиеся частью романа писательницы Амадока.

Третья часть, История Софии, выйдет на немецком языке в издательстве Residenz Verlag в октябре этого года.

По мнению судей, Андрухович удалось разнообразно и мощно создать широкую панораму Украины XX века. Они также подчеркнули изобретательность и амбициозность писательницы.

Переводчиков на немецком отметили за мастерство, с которым они воспроизвели разнообразные языковые регистры Амадоки.

— Они уловили исторические голоса и тональности 100-летней давности, а также разные повествовательные конструкции, непринужденные или ненадежные, простые или утонченные, скованные историческими ужасами и сильные в поисках собственного счастья, —– заявили члены жури.

Самые известные книги писательницы

Среди собственных работ автора — романы Амадока, Феликс Австрия, повесть Старики, сборник рассказов Женщины их мужчин.

Амадока является третьим романом писательницы, опубликованным в 2020 году. Его история охватывает три промежутка украинской истории: первые десятилетия XX века, Холокост в западных регионах страны во время Второй мировой войны и российско-украинскую войну.

Писательница известна и как переводчица. В частности, участвовала в переводах книг Клайвза Льюиса Принц Каспиан и Путешествие Рассветного путешественника и четвертой книги серии о Гарри Поттере.

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