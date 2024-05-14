Культурна перемога України! Письменниця Софія Андрухович отримає міжнародну премію імені Германа Гессе

Українська письменниця Софія Андрухович і двоє перекладачів її книжки Амадока німецькою, Александер Кратохвіль і Марія Вайсенбьок, отримають Міжнародну премію імені Германа Гессе.

Кожні два роки Фонд імені Германа Гессе присуджує цю премію за літературне досягнення міжнародного рівня в поєднанні з його перекладом.

Софія Андрухович стане лауреаткою премії імені Германа Гессе

Вручення премії відбудеться 2 липня 2024 року, у день народження Германа Гессе, у місті Кальві. Лауреати отримають 20 тисяч євро.

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Журі відзначили Софію Андрухович за німецькі видання Історія Романи (Die Geschichte von Romana) й Історія Уляни (Die Geschichte von Uljana), які є частиною роману письменниці Амадока.

Третя частина, Історія Софії, вийде німецькою мовою у видавництві Residenz Verlag цьогоріч у жовтні.

На думку суддів, Андрухович вдалося різноманітно й потужно створити широку панораму України XX століття. Вони також підкреслили винахідливість й амбітність письменниці.

Перекладачів німецькою відзначили за майстерність, з якою вони відтворили розмаїті мовні регістри Амадоки.

— Вони вловили історичні голоси й тональності 100-річної давнини, а також різні розповідні конструкції, невимушені чи ненадійні, прості чи витончені, сковані історичними жахіттями й сильні в пошуках власного щастя, — заявили члени журі.

Найвідоміші книги письменниці

Серед власних робіт авторки — романи Амадока, Фелікс Австрія, повість Старі люди, збірка оповідань Жінки їхніх чоловіків.

Амадока є третім романом письменниці, опублікованим у 2020 році. Його історія охоплює три проміжки української історії: перші десятиліття XX століття, Голокост у західних регіонах країни під час Другої світової війни та російсько-українську війну.

Письменниця відома і як перекладачка. Зокрема, брала участь у перекладах книг Клайвза Льюїса Принц Каспіян та Подорож Досвітнього мандрівника та четвертої книги серії про Гаррі Поттера.

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