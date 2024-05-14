Шоу-біз

Культурна перемога України! Письменниця Софія Андрухович отримає міжнародну премію імені Германа Гессе

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 14 Травня 2024, 17:00
софія андрухович

Більше новин
Майк Тайсон - Джейк Пол
Майк Тайсон — Джейк Пол: коли відбудеться двобій колишнього чемпіона та початківця у світі боксу
як схуднути в обличчі вправи
Як схуднути в обличчі без операцій та знову подобатися собі
Фісташки: користь і шкода для організму
Ніби ціла банка вітамінів! У чому користь і шкода фісташок для організму — детально
Інтерактивна карта тривог в Україні
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Дивитись більше

Матеріали по темі

Інтерактивна карта тривог в Україні
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Івано-Франківськ
Куди піти в Івано-Франківську? Плануємо яскравий вікенд
чому горить свічка на телебаченні 14 травня
Чому горить свічка на телебаченні 14 травня: вшановуємо українців-Праведників народів світу
Розмитнення та переоформлення автомобіля в Дії: що відомо
Купити та продати авто можна через Дію! Як скористатися послугою — інструкція

Відео
0:03:33
вовчанськ

Вуличні бої на околицях міста! Ситуація у Вовчанську сьогодні — офіційно
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 14 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:01
Що пишуть про Україну закордонні видання
Повернення на перші шпальти через російський контрнаступ? Що пишуть про Україну іноземні ЗМІ
0:07:54
збір для парамедиків
Не змогла врятувати свого сина, але можу інших. Парамедикиня на псевдо Фенікс про збір на броньовані ковдри
0:03:35
евакуація з харківської області
Там життя немає! Евакуація цивільних з Харківської області: населені пункти та напрямки
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 13 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Вибори
Коли вибори у США та хто буде балотуватися: все, що відомо
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 11 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 10 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
Інтерактивна карта тривог в Україні
Читати далі
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Івано-Франківськ
Читати далі
Куди піти в Івано-Франківську? Плануємо яскравий вікенд

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь