София Нерсесян представит Украину на Детском Евровидении-2025 в Тбилиси песней Мотанка

В воскресенье, 12 октября, вся Украина выбирала победителя финала Национального отбора на Детское Евровидение 2025.

И вот наконец стало известно, кто из юных талантов поедет представлять нашу страну на большой сцене в Тбилиси. Это — София Нерсесян, 10-летняя певица и волонтер.

Больше о победительнице и когда ждать грандиозное шоу Детского Евровидения в Грузии — в материале.

Национальный отбор Детского Евровидения в Украине 2025 — кто победил

За право представлять Украину на Детском Евровидении боролись семь конкурсантов-финалистов:

Ликерия Чирва — с песней Не такая как все;

Ольга Нестерко — Зозуля;

София Нерсесян — Мотанка;

Дуэт Злата Иванив и Владислав Васицкий — с песней Звёздное время;

Всеволод Скрыма — Young heart;

Ангелина Глогусь — Моё сердце.

Финал Национального отбора Детского Евровидения прошёл в формате телевизионного концерта, во время которого выступления финалистов оценивали жюри и зрители.

В этом году зрители голосовали через приложение Дія, и охват аудитории оказался рекордным — в голосовании принял участие 190 071 украинец.

В состав жюри вошли певица Michelle Andrade, певец и композитор Vlad Darwin, а также генеральный продюсер музыкальных телевизионных каналов М1 и М2 Натела Чхартішвілі-Зацаринна.

Именно совместные результаты голосования жюри и публики определили, кто представит Украину на Детском Евровидении 2025 в Тбилиси. Победила 10-летняя София Нерсесян с песней Мотанка. София получила пять баллов от жюри и шесть баллов от зрителей.

София Нерсесян представит Украину на Детском Евровидении 2025 София Нерсесян — киевлянка, она с раннего детства выходит на сцену. В 2022 году, когда ей было всего шесть, она участвовала в благотворительных концертах в Киеве и за рубежом. Девочка пела, чтобы собрать деньги для украинских военных и помочь тем, кто защищает страну. Собранные средства София передала в Фонд Сергея Притулы. На Детском Евровидении 2025 в Тбилиси София будет представлять Украину песней Мотанка. Её написала Светлана Тарабарова (музыка и текст), а аранжировку сделал Александр Сосин. Мотанка — это песня о украинском обереге мотанке — традиционной кукле, которую матери дарят своим детям для защиты. Существует поверье, что когда ребёнку угрожает опасность, нити мотанки начинают светиться и предупреждают о беде. В целом песня Мотанка — о свете, вере и надежде, а также о борьбе за жизнь и мир, о понятиях, которые в условиях войны становятся бесценными.

Текст песни Софии Нерсесян Мотанка, автор слов и музыки — Светлана Тарабарова Мотанка, мота-мота-мотанка Мотанка-лялечка не спить Ниточки світяться — Віра горить Ой люлі-люлі, ой люлі-лі Коло вікон не ходи, не ходи Коло вікон там не сон, дрімота Коло вікон вже давно темнота Та я тебе, темрява, не боюсь Голос мій чуєш — за світло борюсь Мотанка-лялечка не спить Ниточки світяться — віра горить О, мота-мота-мотанка моя Збережи, прошу, моє життя Мота-мота-мотанка, прошу Замість сліз дай теплого дощу. Mota-mota-motanka, my own Save my life, don’t leave me all alone Mota, mota-motanka, I pray Trade my tears for warm rain on the way Замість сліз дай теплого Замість сліз дай теплого Теплого дощу… Мота-мота, Мота-мота Когда финал Детского Евровидения 2025 в Тбилиси, Грузия Финал Детского Евровидения состоится 13 декабря 2025 года в Тбилиси, Грузия. Это будет второй раз, когда Грузия принимает этот конкурс. Шоу пройдет в Олимпийском дворце Тбилиси в 17:00 по центральноевропейскому времени. В этом году в нем примут участие 18 стран, и это будет своего рода рекорд по количеству участников за всю историю конкурса. Организаторы обещают, что нынешнее Детское Евровидение будет особенно ярким: традиционная грузинская культура добавит ему колорита, а современные технологии создадут невероятную атмосферу праздника. Так что будем болеть за Софию Нерсесян и её песню Мотанка 13 декабря и желать ей победы. Узнайте также, где пройдет юбилейное, 70-е Евровидение 2026, известно ли место проведения и почему волнуется Австрия.

