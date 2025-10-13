Софія Нерсесян представить Україну на Дитячому Євробаченні-2025 у Тбілісі піснею Мотанка

У неділю, 12 жовтня, вся Україна обирала переможця фіналу Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025.

І от нарешті стало відомо, хто з юних талантів поїде представляти нашу країну на великій сцені в Тбілісі. Це — Софія Нерсесян, 10-річна співачка і волонтерка.

Більше про переможницю та коли чекати гранд-шоу Дитячого Євробаченя у Грузії — у матеріалі.

Нацвідбір Дитячого євробачення 2025 в Україні — хто переміг

За право представляти Україну на Дитячому Євробаченні змагалося сім конкурсантів-фіналістів:

Лікерія Чирва — з піснею Не така як всі;

Ольга Нестерко — Зозуля;

Софія Нерсесян — Мотанка;

дует Злата Іванів і Владислав Васицький — з пісею Зоряний час;

Всеволод Скрима — Young heart;

Ангеліна Глогусь — Моє серце.

Фінал Нацвідбору Дитячого Євробачення пройшов у форматі телевізійного концерту, під час якого виступи фіналістів оцінювали журі та глядачі.

Цього року глядачі голосуванли через Дію, і охоплення аудиторії виявилося рекордним — у голосуванні взяли участь 190 071 українець.

До складу журі увійшли співачка Michelle Andrade, співак та композитор Vlad Darwin,а також генеральний продюсер музичних телевізійних каналів М1 та М2 Натела Чхартішвілі-Зацаринна.

Саме спільні результати голосування журі та публіки визначили, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2025 у Тбілісі. Перемогла 10-річна Софія Нерсесян з піснею Мтанка. Софія отримала п’ять балів від журі та шість балів від глядачів.

Софія Нерсесян представить Україну на Дитячому Євробаченні 2025

Софія Нерсесян — киянка, вона змалечку виходить на сцену. У 2022 році, коли їй було лише шість, вона брала участь у благодійних концертах у Києві та за кордоном.

Дівчинка співала, щоб зібрати гроші для українських військових і допомогти тим, хто боронить країну. Зібрані гкошти Софія передала до Фонду Сергія Притули.

На Дитячому Євробаченні 2025 у Тбілісі Софія представлятиме Україну піснею Мотанка. Її написала Світлана Тарабарова (музика та текст), а аранжування зробив Олександр Сосін.

Мотанка — це пісня про український оберіг мотанку — традиційну ляльку, яку матері дарують своїм дітям для захисту.

Є повір’я, що коли дитині загрожує біда, нитки мотанки починають світитися і попереджають про загрозу.

Загалом пісня мотанка — про світло, віру та надію, а також про боротьбу за життя та мир, про поняття, які через війну стають безцінними.

Текст пісні Софії Нерсесян Мотанка, авторка слів та музики — Світлана Тарабарова

Мотанка, мота-мота-мотанка Мотанка-лялечка не спить Ниточки світяться — Віра горить Ой люлі-люлі, ой люлі-лі Коло вікон не ходи, не ходи Коло вікон там не сон, дрімота Коло вікон вже давно темнота Та я тебе, темрява, не боюсь Голос мій чуєш — за світло борюсь Мотанка-лялечка не спить Ниточки світяться — віра горить О, мота-мота-мотанка моя Збережи, прошу, моє життя Мота-мота-мотанка, прошу Замість сліз дай теплого дощу. Mota-mota-motanka, my own Save my life, don’t leave me all alone Mota, mota-motanka, I pray Trade my tears for warm rain on the way Замість сліз дай теплого Замість сліз дай теплого Теплого дощу… Мота-мота, Мота-мота Коли фінал Дитячого Євробачення 2025 в Тбілісі, Грузія Фінал Дитячого Євробачення 2025 відбудеться 13 грудня 2025 року в Тбілісі, Грузія. Це буде другий раз, коли Грузія прийматиме цей конкурс. Шоу відбудеться в Олімпійському палаці Тбілісі о 17:00 за центральноєвропейським часом (CET). Цьогоріч у ньому візьмуть участь 18 країн, і це буде своєрідним рекордом за кількістю учасників за всю історію конкурсу. Організатори обіцяють, що нинішнє Дитяче Євробачення буде особливо яскравим: традиційна грузинська культура додасть йому колориту, а сучасні технології створять неймовірну атмосферу свята. Тож вболіваймо за Софію Нерсесян і її Мотанку 13 грудня і бажаємо їй перемоги. дізнайся також, де проходитиме ювілейне, 70-е Євробачення 2026, чи відоме місто проведення та чому хвилюється Австрія.

