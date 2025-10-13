Софія Нерсесян представить Україну на Дитячому Євробаченні-2025 у Тбілісі піснею Мотанка

У неділю, 12 жовтня, вся Україна обирала переможця фіналу Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025.
І от нарешті стало відомо, хто з юних талантів поїде представляти нашу країну на великій сцені в Тбілісі. Це — Софія Нерсесян, 10-річна співачка і волонтерка.
Більше про переможницю та коли чекати гранд-шоу Дитячого Євробаченя у Грузії — у матеріалі.
Нацвідбір Дитячого євробачення 2025 в Україні — хто переміг
За право представляти Україну на Дитячому Євробаченні змагалося сім конкурсантів-фіналістів:
- Лікерія Чирва — з піснею Не така як всі;
- Ольга Нестерко — Зозуля;
- Софія Нерсесян — Мотанка;
- дует Злата Іванів і Владислав Васицький — з пісею Зоряний час;
- Всеволод Скрима — Young heart;
- Ангеліна Глогусь — Моє серце.
Фінал Нацвідбору Дитячого Євробачення пройшов у форматі телевізійного концерту, під час якого виступи фіналістів оцінювали журі та глядачі.
Цього року глядачі голосуванли через Дію, і охоплення аудиторії виявилося рекордним — у голосуванні взяли участь 190 071 українець.
До складу журі увійшли співачка Michelle Andrade, співак та композитор Vlad Darwin,а також генеральний продюсер музичних телевізійних каналів М1 та М2 Натела Чхартішвілі-Зацаринна.
Саме спільні результати голосування журі та публіки визначили, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2025 у Тбілісі. Перемогла 10-річна Софія Нерсесян з піснею Мтанка. Софія отримала п’ять балів від журі та шість балів від глядачів.
Софія Нерсесян представить Україну на Дитячому Євробаченні 2025
Софія Нерсесян — киянка, вона змалечку виходить на сцену. У 2022 році, коли їй було лише шість, вона брала участь у благодійних концертах у Києві та за кордоном.
Дівчинка співала, щоб зібрати гроші для українських військових і допомогти тим, хто боронить країну. Зібрані гкошти Софія передала до Фонду Сергія Притули.
На Дитячому Євробаченні 2025 у Тбілісі Софія представлятиме Україну піснею Мотанка. Її написала Світлана Тарабарова (музика та текст), а аранжування зробив Олександр Сосін.
Мотанка — це пісня про український оберіг мотанку — традиційну ляльку, яку матері дарують своїм дітям для захисту.
Є повір’я, що коли дитині загрожує біда, нитки мотанки починають світитися і попереджають про загрозу.
Загалом пісня мотанка — про світло, віру та надію, а також про боротьбу за життя та мир, про поняття, які через війну стають безцінними.
Текст пісні Софії Нерсесян Мотанка, авторка слів та музики — Світлана Тарабарова
Мотанка, мота-мота-мотанка
Мотанка-лялечка не спить
Ниточки світяться — Віра горить
Ой люлі-люлі, ой люлі-лі
Коло вікон не ходи, не ходи
Коло вікон там не сон, дрімота
Коло вікон вже давно темнота
Та я тебе, темрява, не боюсь
Голос мій чуєш — за світло борюсь
Мотанка-лялечка не спить
Ниточки світяться — віра горить
О, мота-мота-мотанка моя
Збережи, прошу, моє життя
Мота-мота-мотанка, прошу
Замість сліз дай теплого дощу.
Mota-mota-motanka, my own
Save my life, don’t leave me all alone
Mota, mota-motanka, I pray
Trade my tears for warm rain on the way
Замість сліз дай теплого
Замість сліз дай теплого
Теплого дощу…
Мота-мота, Мота-мота
Коли фінал Дитячого Євробачення 2025 в Тбілісі, Грузія
Фінал Дитячого Євробачення 2025 відбудеться 13 грудня 2025 року в Тбілісі, Грузія. Це буде другий раз, коли Грузія прийматиме цей конкурс.
Шоу відбудеться в Олімпійському палаці Тбілісі о 17:00 за центральноєвропейським часом (CET). Цьогоріч у ньому візьмуть участь 18 країн, і це буде своєрідним рекордом за кількістю учасників за всю історію конкурсу.
Організатори обіцяють, що нинішнє Дитяче Євробачення буде особливо яскравим: традиційна грузинська культура додасть йому колориту, а сучасні технології створять неймовірну атмосферу свята.
Тож вболіваймо за Софію Нерсесян і її Мотанку 13 грудня і бажаємо їй перемоги.
