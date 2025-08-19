Новий логотип Євробачення: конкурс оновив айдентику та стиль головних символів

18 серпня представили оновлений логотип пісенного конкурсу Євробачення, присвячений 70-річчю музичної події.

Як повідомляє Суспільне із посиланням на інформацію організаторів, конкурс у 2026 році пройде під традиційним слоганом Об’єднані музикою. Але у події з’явиться новий блискучий логотип, шрифт та барвиста нова айдентика.

Який вигляд має новий логотип Євробачення 2026

Як кажуть організатори, новий стиль поєднує грайливість та витонченість: від плавної нової курсивної літери Е у логотипі до спеціально створеного шрифту Singing Sans. Його використовуватимуть на всіх цифрових платформах і за їхніми межами.

На головному логотипі спростили впізнаваний рукописний напис, створений у 2004 році та вдосконалений у 2014-му, до єдиного унікального знака. Незмінним залишилося серце, яке тепер б’ється “ще голосніше, ніж будь-коли”.

Разом з новим логотипом з’явився й новий графічний елемент — Серце-Хамелеон, емоційний компас конкурсу, який вбирає культурні впливи, музику та рух.

Хамелеон змінюється, відображаючи характер країни-господаря, індивідуальність виконавця чи певну тему. Але при цьому в ньому безпомилково впізнається символ Євробачення.

Універсальність образу втілена в особливому 3D-логотипі у формі серця. Воно складається із 70 шарів — по одному за кожен рік історії Євробачення.

Оновлення бренду створено у співпраці з британською студією PALS, яка також працювала над брендовою стратегією для конкурсу у Ліверпулі, де Британія представляла Україну.

Директор пісенного конкурсу Євробачення Мартін Грін заявив, що Євробачення — це про музичний, культурний та творчий розвиток.

— Це оновлення вшановує 70 дивовижних років, водночас спрямовує бренд у захопливе майбутнє. Воно сміливе, грайливе та сповнене серця — як і сам конкурс. Ми дуже пишаємося тим, що можемо представляти його світові.

Новий візуальний стиль покликаний зробити бренд Євробачення більш виразним у цифровому просторі, об’єднати всі проекти під однією айдентикою та захистити бренд на глобальному рівні.

Зауважимо, що 70-й ювілейний конкурс Євробачення відбудеться в Австрії. Незабаром організатори оголосять місто та місце проведення.

