Степан Гига перенес операцию: ближайшие концерты отменены

Народный артист Украины Степан Гига вынужден отменить ближайшие концерты из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом его команда сообщила в соцсетях, уточнив, что певец перенес срочное оперативное вмешательство.

Дорогие поклонники и друзья! Мы вынуждены сообщить, что ближайшие запланированные концерты придется отменить в связи с болезнью Степана Петровича и проведенной срочной операцией, — говорится в заявлении.

Сейчас, по словам команды, состояние артиста остается тяжелым, но стабильным. Он находится под наблюдением врачей, получает всю необходимую медицинскую помощь и нуждается во времени для восстановления и реабилитации. В обращении также поблагодарили всех, кто поддерживает певца:

Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание. Желаем Степану Петровичу скорейшего выздоровления. Следите за обновлениями — мы обязательно вернемся.

Что известно о Степане Гиге

Степан Гига — народный артист Украины, известный благодаря таким хитам, как Ты одна, Золото Карпат, Яворина.

Свою карьеру он начинал в 80-х, а настоящую популярность приобрел в 90-х. У артиста большая творческая семья: его дети Ульяна и Станислав также связали свою жизнь с музыкой.

