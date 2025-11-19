Степан Гіга переніс операцію: найближчі концерти скасовано

Народний артист України Степан Гіга змушений скасувати найближчі концерти через погіршення стану здоров’я. Про це його команда повідомила у соцмережах, уточнивши, що співак переніс термінове оперативне втручання.

Дорогі шанувальники і друзі! Ми змушені повідомити, що найближчі заплановані концерти доведеться скасувати у зв’язку з хворобою Степана Петровича та проведеною терміновою операцією, — йдеться в заяві.

Зараз, за словами команди, стан виконавця залишається важким, але стабільним. Артист перебуває під наглядом лікарів, отримує всю необхідну медичну допомогу та потребує часу для відновлення і реабілітації. У зверненні подякували всім, хто підтримує співака:

Просимо вибачення за незручності та дякуємо за розуміння. Бажаємо Степану Петровичу якнайшвидшого одужання. Слідкуйте за оновленнями — ми обов’язково повернемось.

Що відомо про Степана Гігу

Степан Гіга — народний артист України, відомий завдяки таким хітам, як Ти одна, Золото Карпат, Яворина.

Свою кар’єру він починав у 80-х, а справжню популярність здобув у 90-х. У виконавця велика творча родина: його діти Уляна та Станіслав також пов’язали життя з музикою.

