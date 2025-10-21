Суспільне ответило Оле Поляковой на призыв изменить правила Нацотбора: что сказал вещатель

Суспільне мовлення отреагировало на обращение Оли Поляковой об изменении правил Национального отбора на Евровидение. Напомним, что 16 октября певица призвала организаторов “обновить отдельные правила отбора”, однако не уточнила, какие именно.

Изменят ли правила Нацотбора-2026: Суспільне отреагировало на призыв Поляковой

В сообщении говорится, что Суспільне определяет, утверждает и обнародует на официальном сайте Евровидения правила Национального отбора, которые не могут изменяться после его начала. Национальный отбор в этом году начался 3 сентября.

Правила разрабатывались на основе многолетнего опыта проведения. Цель — обеспечить надлежащую организацию отбора и участие победителя как представителя Украины на Евровидении.

Участие в Национальном отборе добровольно и происходит на одинаковых для всех условиях. Механизмы избрания представителя — участника конкурса отличаются в разных странах, — отмечает вещатель.

В некоторых странах нет национального отбора, вместо этого представителя определяет вещатель в пределах внутреннего отбора.

— Мы тщательно прорабатывали правила, чтобы дать возможность всем гражданам Украины, а не только узкому кругу, выбирать представителя нашего государства на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на сложные условия, — добавляют организаторы.

Суспільне мовлення отмечает, что в течение 11 лет у некоторых людей могло измениться осознание начала российско-украинской войны, и добавляет, что ценит каждый вклад в поддержку украинской армии и развитие культуры.

В то же время дата начала войны неизменна — ее невозможно “передвинуть”, учитывая личные истории или заслуги.

В конце концов в организации заявили, что считают недопустимым представление Украины артистами, которые вели концертную деятельность на территории государства-агрессора, в АР Крым или на другой оккупированной территории Украины после 15 марта 2014 года и на территории Республики Беларусь после 24 февраля 2022 года.

Ранее Оля Полякова отметила, что часть правил отбора уже не отвечает современным реалиям, ведь страна и общество за десять лет войны существенно изменились.

Артистка подчеркнула, что всегда жила и работала в Украине, создавала музыкальные проекты и проводила концерты для украинской аудитории.

Не только в Украине ведутся бурные обсуждения вокруг Евровидения. В Ирландии угрожают бойкотировать конкурс, если в нем примет участие Израиль.

