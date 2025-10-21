Суспільне відповіло Олі Поляковій на заклик змінити правила Нацвідбору: що каже мовник

Суспільне мовлення відреагувало на звернення Олі Полякової щодо зміни правил Національного відбору на Євробачення. Нагадаємо, що 16 жовтня співачка закликала організаторів “оновити окремі правила відбору”, втім, не уточнила, які саме.

Що відповів мовник та чи переглянуть правила на вимогу Полякової — читай на Вікна-новини.

Чи змінять правила Нацвідбору-2026: Суспільне відреагувало на заклик Полякової

В повідомленні йдеться, що Суспільне визначає, затверджує та оприлюднює на офіційному сайті Євробачення правила Національного відбору, які не можуть бути змінені після його початку. Цьогоріч Національний відбір розпочався 3 вересня.

Правила розроблювалися з урахуванням багаторічного досвіду проведення. Мета — забезпечити належну організацію відбору та участь переможця як представника України на Євробаченні.

Участь у Національному відборі є добровільною та відбувається на однакових для всіх умовах. Механізми обрання представника — учасника зазначеного конкурсу відрізняються в різних країнах, — наголошує мовник.

У деяких країнах немає національного відбору, натомість такого представника визначає мовник у межах внутрішнього відбору.

— Ми ретельно опрацьовували правила, щоб дати можливість всім громадянам України, а не лише вузькому колу, обирати представника нашої держави у пісенному конкурсі Євробачення попри складні умови, — додають організатори.

Суспільне мовлення зауважує, що протягом 11 років у деяких людей могло змінитися усвідомлення початку російсько-української війни, та додає, що цінує кожен внесок в підтримку української армії та розвиток культури.

Водночас дата початку війни є незмінною — її неможливо “пересунути” з огляду на особисті історії чи заслуги.

Насамкінець в організації заявили, що вважають неприпустимим представлення України артистами, які вели концертну діяльність на території держави-агресора, в АР Крим або на іншій окупованій території України після 15 березня 2014 року та на території Республіки Білорусь після 24 лютого 2022 року.

Раніше Оля Полякова зауважила, що частина правил відбору вже не відповідає сучасним реаліям, адже країна та суспільство за десять років війни суттєво змінилися.

Артистка також наголосила, що завжди жила та працювала в Україні, створювала музичні проекти та проводила концерти для української аудиторії.

Не лише в Україні точаться бурхливі обговорення навколо Євробачення. В Ірландії погрожують бойкотувати конкурс, якщо в ньому братиме участь Ізраїль.

