Сверхъестественное 16 сезон: когда конец — еще не конец

Для многих фанатов Сверхъестественное — это не просто сериал, а путешествие, в которое они отправлялись из года в год, и казалось, ему не будет конца.

Первые серии выпустили еще в 2005 году, и никто тогда не предполагал, что шоу будет длиться пятнадцать сезонов и насчитывать более трехсот серий.

Планируют ли продолжение истории о братьях Винчестерах, которые не боятся ни демонов, ни богов, ни собственной судьбы, и выйдет ли когда-нибудь Сверхъестественное 16 сезон — мы собрали для тебя актуальную информацию.

Выйдет ли Сверхъестественное 16 сезон

Хотя официально пятнадцатый сезон считают последним, разговоры о возможном продлении на 16 сезон не утихают. И здесь самое интересное: ни шоураннеры, ни главные актеры окончательно не ставят точку.

Дженсен Эклз, сыгравший Дина Винчестера, неоднократно намекал, что он не прочь вернуться.

Актер признавался, что не хотел прощаться с Дином, и что о персонаже еще можно что-нибудь рассказать.

Более того — именно Дженсен стал сопродюсером спин-оффа The Winchesters. Правда, тот просуществовал только один сезон, но сам факт его появления доказал: интерес к миру Сверхъестественного не утихает.

Авторы шоу, особенно Эрик Крипке, создатель и сценарист первых сезонов, в нескольких интервью признавал: история Сверхъестественного может иметь продолжение, но не раньше, чем найдется “настоящая причина вернуться”.

То есть не просто снимать ради денег, а потому, что есть идея, действительно стоящая еще одного сезона.

Что может этому помешать? В определенной степени, завершение пятнадцатого сезона. Но если говорить о Сверхъестественном, то там смерть героев — не всегда конец.

Фанаты уже неоднократно требовали возвращения сериала, но Warner Bros. пока молчит, хотя в воздухе все еще витает чувство, что история может вернуться. Возможно, в виде полноценного 16-го сезона.

Или как вариант — в виде мини-сериала, фильма или спецвыпуска. Так что фанаты не теряют веры, тем более что Сверхъестественное учит этому.

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