Надприродне 16 сезон: коли кінець — ще не кінець

Хоч офіційно п’ятнадцятий сезон вважають останнім, розмови про можливе продовження на 16 сезон не вщухають. І тут найцікавіше: ні шоуранери, ні головні актори остаточно не ставлять крапку.

Дженсен Еклз, який зіграв Діна Вінчестера, неодноразово натякав, що він не проти повернутись.

Актор зізнавався, що не хотів прощатися з Діном, і що про персонажа ще можна щось розповісти.

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Ба більше, саме Дженсен став співпродюсером спін-оффу The Winchesters. Щоправда, той проіснував лише один сезон, але сам факт його появи довів: інтерес до світу Надприродного не вщухає.

Автори шоу, особливо Ерік Крипке — творець і сценарист перших сезонів, у кількох інтерв’ю визнавав: історія Надприродного може мати продовження, але не раніше, ніж знайдеться “справжня причина повернутись”.

Тобто не просто знімати заради грошей, а тому що є ідея, яка дійсно варта ще одного сезону.

Що може цьому завадити? Певною мірою, завершення п’ятнадцятого сезону. Але ж, якщо говорити про Надприродне, то там смерть героїв — не завжди кінець.

Фанати вже неодноразово вимагали повернення серіалу, та Warner Bros. поки мовчить, але у повітрі все ще висить відчуття, що історія може повернутися. Можливо, у вигляді повноцінного 16 сезону.

Чи як варіант — у вигляді мінісеріалу, фільму чи спецвипуску. Тож фанати не втрачають віри, тим паче, що Надприродне вчить тому.

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