Надприродне 16 сезон: коли кінець — ще не кінець

Фото IMDb Для багатьох фанатів Надприродне — це не просто серіал, а подорож, в яку вони вирушали з року в рік, і здавалося, їй не буде кінця. Перші серії випустили ще у 2005 році, і ніхто тоді гадки не мав, що шоу триватиме п’ятнадцять сезонів і налічуватиме понад триста серій. Чи планують продовження історії про братів Вінчестерів, які не бояться ні демонів, ні богів, ні власної долі, і чи вийде колись Надприродне 16 сезон — ми зібрали для тебе актуальну інформацію.Чи вийде Надприродне 16 сезон Хоч офіційно п’ятнадцятий сезон вважають останнім, розмови про можливе продовження на 16 сезон не вщухають. І тут найцікавіше: ні шоуранери, ні головні актори остаточно не ставлять крапку. Дженсен Еклз, який зіграв Діна Вінчестера, неодноразово натякав, що він не проти повернутись. Актор зізнавався, що не хотів прощатися з Діном, і що про персонажа ще можна щось розповісти. Читати на тему Серіали, схожі на Ззовні: найкращі містичні шоу, які можна переглянути Читай список найкращих містичних серіалів зі схожою атмосферою та сюжетом на серіал Ззовні – у нашому матеріалі Ба більше, саме Дженсен став співпродюсером спін-оффу The Winchesters. Щоправда, той проіснував лише один сезон, але сам факт його появи довів: інтерес до світу Надприродного не вщухає. Автори шоу, особливо Ерік Крипке — творець і сценарист перших сезонів, у кількох інтерв’ю визнавав: історія Надприродного може мати продовження, але не раніше, ніж знайдеться “справжня причина повернутись”. Тобто не просто знімати заради грошей, а тому що є ідея, яка дійсно варта ще одного сезону. Що може цьому завадити? Певною мірою, завершення п’ятнадцятого сезону. Але ж, якщо говорити про Надприродне, то там смерть героїв — не завжди кінець. Фанати вже неодноразово вимагали повернення серіалу, та Warner Bros. поки мовчить, але у повітрі все ще висить відчуття, що історія може повернутися. Можливо, у вигляді повноцінного 16 сезону. Чи як варіант — у вигляді мінісеріалу, фільму чи спецвипуску. Тож фанати не втрачають віри, тим паче, що Надприродне вчить тому. А якщо шукаєш нових пригод на вечір — переглянь нашу добірку містичних серіалів з анотаціями та трейлерами й обери, що тобі до смаку. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Фільми та серіали Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter