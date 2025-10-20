12 вопросов Татьяне Высоцкой: о работе в эфире, семье и самом сложном этапе в жизни

Телеведущая Вікна-новини Татьяна Высоцкая недавно отметила 20 лет в эфире. Эти десятилетия не прошли даром — опыт, приобретенный в профессии, она охотно передает другим. А к своему юбилею на телевидении ответила на 12 вопросов о работе, жизни и других секретах.

12 вопросов к Татьяне Высоцкой

— Как через 20 лет в эфире изменилось осознание себя со временем? Что приходит, а что становится неважным в работе и личном восприятии?

Это долгий путь и он соткан из трансформаций, качелей и переосознаний. Так же и приоритеты — что-то наслаивается, что-то становится неважным, тем более этот процесс неразрывен с жизненным опытом.

— Что бы вы сказали себе, 20-летний? Хотели бы дать какой-нибудь совет?

С сомнением спросила бы, ты точно хочешь этого, девочка? Тогда пристегнись крепче!

— Женщина за свою жизнь проходит разные этапы. На каком этапе сейчас Татьяна Высоцкая?

Переоценка ценностей, очередной этап, где-то так, думаю. Тот период, когда уже достигла того, что хотела, и нащупываешь дальнейший путь.

— Быть украинкой — это всегда женщина со стержнем. Какой период жизни для вас лично стал самым сложным?

Я не уверена, что это касается всех украинок, скорее комплиментарный стереотип. Думаю, начало великой войны не только для меня разделило жизнь на до и после, когда ты становишься единственным “координатором” трех семей, своей, пока человек воюет, и отцовских, потому что переселенцы.

— А какой из периодов считаете сложным в вашем опыте материнства?

Материнство — это бесконечный процесс. На сегодня, пожалуй, первые месяцы нашего первенца, когда кардинально меняются приоритеты, картина мира, ощущения, и все это на фоне бессонных ночей. Для меня отсутствие сна очень ощутимо, настоящая пытка.

— Говорят, женщина вторично раскрывается, когда отпускает своих взрослых детей. Что меняется внутри, что это за ощущение?

Когда отпущу, узнаю. Пока сын после магистратуры начинает делать самостоятельные шаги, у дочери-подростка процесс взросления в разгаре.

— Украинцы сейчас — феномен для мира. В условиях сокрушительной войны мы создаем и открываем. Может, это у нас в крови, в нашей генетике?

Феномен — это явление, которое возникает под давлением или при содействии определенных обстоятельств и условий. Поэтому это скорее ответ на смертельную угрозу.

А если еще и вспомнить нашу историю, и до сих пор не исхарканный постколониализм, то картина становится более реалистичной и не такой “победной”, к сожалению.

— Что открыла полномасштабная война для вас? Может быть, новый опыт, осознание, что-то личное?

Открыла для меня новых людей, много благотворительности, садотерапию, внутренний ресурс на создание книги “Увага, ти в ефірі”, а теперь и преподавание. Немало, согласитесь. Но очень важно держать себя в балансе.

— Как и все медийщики, вы пропускаете сквозь себя сотни историй — это человеческие потери, переживания, победы, но и трагедии. Какие истории остались в вашем сердце навсегда?

Сейчас информационное пространство — не только отдельное поле битвы, но и здесь очень много “заминированных” территорий и болезненных историй.

Всегда трудно рассказывать о ветеранах и их семьях, которые сталкиваются с несправедливостью или неблагодарностью. И такие истории теперь будут у нас очень долго, к сожалению.

— История ваших отношений с мужем тоже стоит целого фильма. Как вы поддерживаете друг друга сейчас?

Взаимопониманием, терпением, знаками внимания, юмором здесь все возможные инструменты одинаково полезны.

— Как вы с Алексеем проходите испытание войной и разлукой?

В настоящее время он служит в Киеве, но никто не знает, что будет завтра. Когда был на Донбассе, на “выходах”, это были самые черные дни.

Трудно находить в себе силы работать, просто функционировать, как обычно. Но разве хочешь, должен. Думаю, меня поймут многие семьи.

— Говорили о детях, об украинцах, а завершить хотелось бы взглядом на будущее. Какой Татьяна Высоцкая видит себя в 90? Где быть, что делать, чем вдохновляться?

Начну с того, что я не хочу дожить до 90. Но точно хотелось бы прожить старость не в нищете, как сейчас многие наши пенсионеры, к сожалению.

И вижу себя среди сада, любимых книг и фильмов. То, что есть и сейчас, но без суеты и ежедневной погони.

Напомним, что Татьяна уже несколько лет увлекается терапевтическим садоводством. Мы рассказывали, в чем его польза и что нравится телеведущей в этом деле.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!