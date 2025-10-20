12 запитань до Тетяни Висоцької: про роботу в ефірі, родину та найскладніший етап у житті

Телеведуча Вікна-новини Тетяна Висоцька нещодавно відзначила 20 років в ефірі. Ці десятиліття не минули дарма — досвід, набутий у професії, вона охоче передає іншим. А до свого ювілею на телебаченні відповіла на 12 питань про роботу, життя та інші секрети.

12 запитань до Тетяни Висоцької

— Як за 20 років в ефірі змінилося усвідомлення себе з часом? Що приходить, а що стає неважливим в роботі та особистому сприйнятті?

Це довгий шлях і він зітканий з трансформацій, гойдалок і переусвідомлень. Так само і пріоритети — щось нашаровується, щось стає неважливим, тим більше цей процес нерозривний з власне життєвим досвідом.

— Що б ви сказали собі, 20-річній? Чи хотіли б дати якусь пораду?

Із сумнівом спитала б, ти точно хочеш цього, дівчинко? Тоді начувайся і пристібнися міцніше!

— Жінка за своє життя проходить різні етапи. На якому етапі зараз Тетяна Висоцька?

Переоцінка цінностей, черговий етап, десь так, думаю. Той період, коли вже досягла того, що хотіла, і намацуєш подальший шлях.

— Бути українкою — це завжди про жінку зі стрижнем. Який період життя для вас особисто став найскладнішим?

Я не певна, що це стосується всіх українок, то швидше компліментарний стереотип. Думаю, початок великої війни не лише для мене розділив життя на до і після, коли ти стаєш єдиною “координаторкою” трьох родин, своєї, поки чоловік воює, і батьківських, бо переселенці.

— А який з періодів вважаєте найскладнішим у вашому досвіді материнства?

Материнство — це нескінченний процес. Станом на зараз, мабуть, перші місяці нашого первістка, коли кардинально змінюються пріоритети, картина світу, відчуття, і все це на тлі безсонних ночей. Для мене відсутність сну дуже відчутна, справжня тортура.

— Кажуть, жінка вдруге розкривається, коли “відпускає” своїх дорослих дітей. Що змінюється всередині, що це за відчуття?

Коли відпущу, дізнаюся. Поки син після магістратури починає робити самостійні кроки, у доньки-підлітка процес дорослішання у розпалі.

— Українці нині — феномен для світу. В умовах нищівної війни ми створюємо та відкриваємо. Можливо, це у нас в крові, в нашій генетиці?

Феномен — це явище, яке зʼявляється під тиском чи за сприяння певних обставин і умов. Тому це швидше відповідь на смертельну загрозу.

А якщо ще й згадати нашу історію, і досі не вихарканий постколоніалізм, то картина стає більше реалістичною і не такою “переможною”, на жаль.

— Що відкрила повномасштабна війна для вас? Можливо, новий досвід, усвідомлення, щось особисте?

Відкрила для мене нових людей, багато благодійності, садотерапію, внутрішній ресурс на створення книжки “Увага, ти в ефірі”, а тепер і викладання. Немало, погодьтеся. Але дуже важливо тримати себе в балансі.

— Як і всі медійники, ви пропускаєте крізь себе сотні історій — це людські втрати, переживання, перемоги, але і трагедії. Які історії залишились у вашому серці назавжди?

Нині інформаційний простір — не лише окреме поле битви, а й тут дуже багато “замінованих” територій та болючих історій.

Завжди важко розповідати про ветеранів і їхні родини, які стикаються з несправедливістю або невдячністю. І такі історії тепер будуть у нас дуже довго, на жаль.

— Історія ваших стосунків з чоловіком теж варта цілого фільму. Як ви підтримуєте одне одного зараз?

Взаєморозумінням, терпінням, знаками уваги, гумором, тут всі можливі інструменти однаково корисні.

— Як ви з Олексієм проходите випробування війною та розлукою?

Зараз він служить у Києві, але ніхто не знає, що буде завтра. Коли був на Донбасі, на “виходах”, це були найчорніші дні.

Важко знаходити в собі сили працювати, просто функціонувати, як завжди. Але хіба хочеш, мусиш. Думаю, мене зрозуміє багато родин.

— Говорили про дітей, про українців, а завершити хотілося б поглядом у майбутнє. Якою Тетяна Висоцька бачить себе у 90. Де бути, що робити, чим надихатися?

Почну з того, що я не хочу дожити до 90. Але точно хотілося б прожити старість не в зубожінні, як зараз багато наших пенсіонерів, на жаль.

І бачу себе серед саду, улюблених книжок та фільмів. Те, що є і зараз, але без суєти й щоденної гонитви.

