Время от времени я скучаю по тебе — поют они: The Beatles выпустили свою последнюю песню Now And Then

Ученые долго могут изучать и спорить, как формируют вкусы человека. Однако единственное остается неизменным — многие любят музыку легендарных The Beatles.

Когда-то поклонники теряли сознание от их вида и могли наслаждаться творениями ливерпульской четверки в живую.

В 1970-х годах эмоции фанатов тоже находились как на американских горках из-за распада группы. Однако сегодня, 2 ноября, The Beatles не только объединились снова, но и выпустили последнюю песню под названием Now And Then после 45 лет с момента ее написания.

История песни The Beatles — Now And Then

По данным BBC, лидер группы Джон Леннон написал первые такты песни еще в далеком 1978 году, поэтому она по звучанию достаточно напоминает композиции из именно его сольной карьеры. Тогда в Нью-Йорке музыкант также создал демозапись с вокалом и фортепиано для песни.

После гибели легенды жена Леннона Йоко Оно передала эту запись другим участникам группы вместе с демо песен Free as a Bird и Real Love, которые были доработаны и вышли в свет в 1995-1996 годах.

Над последним творением Now And Then музыканты тоже пытались работать, но из-за практического отсутствия куплетов, а также технологических проблем с записью вокала Джона Леннона было довольно сложно закончить работу.

Но в прошлом году музыкантам все же удалось найти решение. Так специальная программа дала возможность удалить фоновое шипение и жужжание электросети, которые мешали звучанию. После этого, по словам Пола Маккартни, голос Леннона звучал кристально чисто.

Это была лучшая из всех наших попыток приблизиться к тому, чтобы вернуть его (Джона Леннона, — ред.) в комнату, — добавил Ринго Старр, отвечавший за ударные в группе.

Теперь песня Now And Then доступна на стриминговых сервисах Spotify, Apple Music и Amazon Prime Music.

В словах песни речь идет о любви. Однако, как отметил Роб Шеффилд из Rolling Stone, слова о грусти друга за другим добавляют еще и настроения ностальгии и трогательной рефлексии о дружбе четверки легенд.

