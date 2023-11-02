Шоу-біз

Час від часу я сумую за тобою — співають вони: The Beatles випустили свою останню пісню Now And Then

Даніела Долотова, журналістка сайту 02 Листопада 2023, 21:00
Beatles
Фото: Depositphotos

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Час від часу я сумую за тобою — співають вони: The Beatles випустили свою останню пісню Now And Then
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