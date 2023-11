Час від часу я сумую за тобою — співають вони: The Beatles випустили свою останню пісню Now And Then

Вчені довго можуть досліджувати та сперечатись, як формують смаки людини. Однак єдине лишається незмінним — чимало хто любить музику легендарних The Beatles.

Колись шанувальники непритомніли від їхнього вигляду та могли насолоджуватись творіннями ліверпульської четвірки в живу.

У 1970-х роках емоції фанатів теж перебували ніби на американських гірках через розпад гурту. Однак сьогодні, 2 листопада, The Beatles не лише об’єднались знову, але й випустили свою останню пісню під назвою Now And Then після 45 років з моменту її написання.

Історія пісні The Beatles — Now And Then

За даними BBC, лідер гурту Джон Леннон написав перші такти пісні ще в далекому 1978 році, тому вона за звучанням досить нагадує композиції з саме його сольної кар’єри. Тоді в Нью-Йорку музикант також зробив демозапис з вокалом та фортепіано для пісні.

Після загибелі легенди дружина Леннона Йоко Оно передала цей запис іншим учасникам гурту разом з демо пісень Free as a Bird та Real Love, які були допрацьовані та вийшли у світ у 1995-1996 роках.

Над останнім творінням Now And Then музиканти теж намагались працювати, але через практичну відсутність куплетів, а також технологічні проблеми із записом вокалу Джона Леннона було досить складно закінчити роботу.

Та минулоріч музикантам все ж таки вдалось знайти рішення. Так спеціальна програма дала можливість видалити фонове шипіння та гудіння електромережі, які заважали звучанню. Після цього, за словами Пола Маккартні голос Леннона звучав кришталево чисто.

Це було найкраща з усіх наших спроб наблизитися до того, щоб повернути його (Джона Леннона, — ред.) в кімнату, — додав Рінго Старр, який відповідав за ударні в гурті.

Зараз пісня Now And Then доступна на стрімінгових сервісах Spotify, Apple Music та Amazon Prime Music.

У словах пісні йдеться про кохання. Однак, як зазначив Роб Шеффілд з Rolling Stone, слова про сум одне за одним додають ще й настрою ностальгії та зворушливої рефлексії про дружбу четвірки легенд.

