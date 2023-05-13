Tvorchi показали своё Heart Of Steel! Как выступила Украина на финале Евровидения-2023

В 2023 году как страна победительница прошлого года Украина автоматически попала в финал. На главной сцене Ливерпуля нас представила группа TVORCHI с песней Heart Of Steel.

На создание песни группу вдохновили несокрушимые и железные бойцы Азовстали, державшие оборону города Мариуполь в бесчеловечных условиях. А как прошло выступление и чем удивляли TVORCHI на финале, читай и смотри в материале.

TVORCHI на Евровидении-2023: видео выступления

Для оформления номера группа выбрала металлически желтые цвета, символизирующие флаг Украины. Но это далеко не все, чем поражали TVORCHI. Следует отметить символическую работу с графикой, которую группа воплотила в жизнь.

Так, лицо вокалиста Джеффри Кенни превращалось в киборга. В какой-то момент солист полноценно превратился в металлическую фигуру — это зрелище поразило.

Также группа показала отличную работу со светом и звуком. Графика подстраивалась под электрические звуки клавиш. А своими пластическими движениями танца Джефри просто заворожил.

Как финальный аккорд, сцену окутало закольцованное пламя и создало эффектное завершение номера.

Перед самым выступлением TVORCHI читали об очередной атаке врага на родной город группы — Тернополь, этим они поделились на своей странице в социальной сети Instagam.

Но, несмотря на провокации врага, представителям Украины все же удалось зажечь сцену своим выступлением.

А посмотреть, какое место получит группа TVORCHI в этом году ты можешь на прямой трансляции Евровидения-2023.