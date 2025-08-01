Это истощает… Джастин Тимберлейк признался о своем диагнозе

Нам может казаться, что у известных и влиятельных нет никаких “земных” проблем. Но это совсем не так. Стало известно, что болезнь Лайма была диагностирована у Джастина Тимберлейка — известного американского музыканта и актера.

Что известно о болезни Лайма у Тимберлейка и кто из известных людей тоже лечится от нее — рассказываем дальше.

Болезнь Лайма: Тимберлейк признался в диагнозе

Недавно Джастин Тимберлейк завершил свой мировой тур Forget Tomorrow.

После этого он вышел в Instagram с важной информацией, в которой признался о сложном диагнозе — болезни Лайма.

— Как многие из вас знают, я достаточно замкнутый человек. Но, размышляя о туре и фестивальном туре, я хочу немного рассказать вам, что со мной происходит.

Среди прочего, я борюсь с некоторыми проблемами со здоровьем, и мне поставили диагноз болезнь Лайма — я говорю это не для того, чтобы вам было меня жаль — а чтобы пролить свет на то, с чем я сталкивался за кулисами, — написал Тимберлейк.

В частности, он добавил: те, кто сталкиваются с болезнью Лайма, знают, как это истощает морально и физически.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Justin Timberlake (@justintimberlake)

Он рассказал, что когда ему поставили диагноз, то был в шоке. Но теперь он мог понять, почему чувствует сильную боль на сцене, усталость и болезненность.

— Я столкнулся с выбором: прекратить гастролировать или продолжать и разобраться. Я решил, что радость, которую мне приносят выступления, намного превосходит быстротечный стресс, испытываемый моим телом. Я рад, что продолжал.

Я неохотно говорил об этом, потому что меня всегда воспитывали держать нечто подобное в тайне. Но я стараюсь быть более прозрачным по поводу своих трудностей, чтобы их не интерпретировали неправильно, — добавил Джастин Тимберлейк.

Кто из известных людей борется с болезнью Лайма

Напомним, что ранее о своей болезни рассказала и известная модель Белла Хадид.

Она борется с диагнозом уже 15 лет.

Из-за боли она иногда даже не отвечает на сообщения друзей. Женщина однажды признавалась, что часто чувствует себя виноватой за свое состояние.

Больше о борьбе Беллы Хадид, читай в нашем другом материале.

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