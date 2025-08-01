Це виснажує… Джастін Тімберлейк зізнався про свій діагноз

Фото Instagram Нам може здаватися, що відомі та впливові не мають ніяких “земних” проблем. Та це геть не так. Стало відомо, що хворобу Лайма діагностували у Джастіна Тімберлейка — відомого американського музиканта та актора. Що відомо про хворобу Лайма у Тімберлейка і хто з відомих людей також лікується від неї — розповідаємо далі. Хвороба Лайма: Тімберлейк зізнався у діагнозі Нещодавно Джастін Тімберлейк завершив свій світовий тур Forget Tomorrow.Після цього він вийшов в Instagram з важливим дописом, в якому зізнався про складний діагноз — хворобу Лайма. — Як багато хто з вас знає, я досить замкнута людина. Але, розмірковуючи про тур і фестивальний тур, я хочу трохи розповісти вам про те, що зі мною відбувається. Серед іншого, я борюся з деякими проблемами зі здоров’ям, і мені поставили діагноз хвороба Лайма — я кажу це не для того, щоб вам було мене шкода — а щоб пролити світло на те, з чим я стикався за лаштунками, — написав Тімберлейк. Зокрема, він додав: ті, хто стикаються з хворобою Лайма знають, як це виснажує морально та фізично. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Justin Timberlake (@justintimberlake) Він розповів, що коли йому поставили діагноз, був шокований. Але тепер він міг зрозуміти, чому відчуває сильний біль на сцені, втому та хворобливість. — Я зіткнувся з особистим рішенням: припинити гастролювати, або продовжувати і розібратися. Я вирішив, що радість, яку мені приносять виступи, набагато переважає швидкоплинний стрес, який відчувало моє тіло. Я радий, що продовжував. Я неохоче говорив про це, бо мене завжди виховували тримати щось подібне в таємниці. Але я намагаюся бути більш прозорим щодо своїх труднощів, щоб їх не інтерпретували неправильно, — додав Джастін Тімберлейк. Читати на тему Вона поставила мене на коліна — Йоланда Хадід розповіла про боротьбу із хворобою Лайма Читай, яке життя в Йоланди Хадід, яка має хворобу Лайма. Хто з відомих людей бореться з хворобою Лайма Нагадаємо, що раніше про свою хворобу розповіла й відома модель Белла Хадід. Вона бореться з діагнозом вже 15 років. Через біль вона інколи навіть не відповідає на повідомлення друзів. Жінка якось зізнавалася, що часто почувається винною за свій стан. Більше про боротьбу Белли Хадід, читай в нашому іншому матеріалі. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Здоров'я Джерело Instagram Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter