Це виснажує… Джастін Тімберлейк зізнався про свій діагноз

Нам може здаватися, що відомі та впливові не мають ніяких “земних” проблем. Та це геть не так. Стало відомо, що хворобу Лайма діагностували у Джастіна Тімберлейка — відомого американського музиканта та актора.

Що відомо про хворобу Лайма у Тімберлейка і хто з відомих людей також лікується від неї — розповідаємо далі.

Хвороба Лайма: Тімберлейк зізнався у діагнозі

Нещодавно Джастін Тімберлейк завершив свій світовий тур Forget Tomorrow.

Після цього він вийшов в Instagram з важливим дописом, в якому зізнався про складний діагноз — хворобу Лайма.

— Як багато хто з вас знає, я досить замкнута людина. Але, розмірковуючи про тур і фестивальний тур, я хочу трохи розповісти вам про те, що зі мною відбувається.

Серед іншого, я борюся з деякими проблемами зі здоров’ям, і мені поставили діагноз хвороба Лайма — я кажу це не для того, щоб вам було мене шкода — а щоб пролити світло на те, з чим я стикався за лаштунками, — написав Тімберлейк.

Зокрема, він додав: ті, хто стикаються з хворобою Лайма знають, як це виснажує морально та фізично.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Justin Timberlake (@justintimberlake)

Він розповів, що коли йому поставили діагноз, був шокований. Але тепер він міг зрозуміти, чому відчуває сильний біль на сцені, втому та хворобливість.

— Я зіткнувся з особистим рішенням: припинити гастролювати, або продовжувати і розібратися. Я вирішив, що радість, яку мені приносять виступи, набагато переважає швидкоплинний стрес, який відчувало моє тіло. Я радий, що продовжував.

Я неохоче говорив про це, бо мене завжди виховували тримати щось подібне в таємниці. Але я намагаюся бути більш прозорим щодо своїх труднощів, щоб їх не інтерпретували неправильно, — додав Джастін Тімберлейк.

Хто з відомих людей бореться з хворобою Лайма

Нагадаємо, що раніше про свою хворобу розповіла й відома модель Белла Хадід.

Вона бореться з діагнозом вже 15 років.

Через біль вона інколи навіть не відповідає на повідомлення друзів. Жінка якось зізнавалася, що часто почувається винною за свій стан.

Більше про боротьбу Белли Хадід, читай в нашому іншому матеріалі.

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