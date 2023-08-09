Шоу-биз

Называла любовью своей жизни: партнер Сандры Буллок умер от БАС — что известно о болезни

Даниэла Долотова, редактор сайта 09 августа 2023, 19:00
Сандра Буллок
Фото: Getty Images

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