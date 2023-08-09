Называла любовью своей жизни: партнер Сандры Буллок умер от БАС — что известно о болезни

Популярность от ролей в комедийных фильмах и любовь людей за простоту и благотворительную деятельность, к сожалению, не смогли уберечь американскую актрису Сандру Буллок от трагической потери любви всей своей жизни.

5 августа ее партнер Брайан Рэндалл умер из-за болезни БАС в возрасте 57 лет, с которой боролся в течение последних трех лет. Об этом позже сообщила семья фотографа изданию People.

Мужчина стремился, чтобы о его болезни не знала публика, поэтому попросил родных до последнего держать все в тайне.

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Семья в заявлении также поблагодарила врачей и призвала общественность пока не беспокоить их и дать уединиться на время, чтобы пережить потерю.

Мы безмерно благодарны неутомимым врачам, которые вместе с нами боролись с этой болезнью, и хорошим медсестрам, которые стали нашими соседями по комнате и часто жертвовали своим временем с собственными семьями, чтобы быть с нами.

Сандра Буллок, известная ролями в фильмах Мисс Конгениальность, Скорость, Невидимая сторона и других, после процесса развода с Джесси Джеймсом и усыновления двух детей не сильно афишировала свои новые отношения. Однако Брайан Рэндалл стал особым мужчиной после того, как вошел в ее жизнь в 2015 году.

Несмотря на то, что пара не была официально расписана, их отношения могли быть хорошим примером для других. Сама Сандра Буллок не раз признавалась мужчине в своих чувствах и называла его любовью своей жизни.

Любовь — это когда он дарит тебе частицу твоей души, о существовании которой ты даже не догадывалась, — писала в соцсетях незадолго до смерти любимого актриса.

Сандра Буллок также во время выступления на Red Table Talk в декабре 2021 года отмечала, что ей не нужно иметь какой-то документ, в частности о браке, чтобы быть преданной своему партнеру, оставаться рядом и пережить бурю вместе с ним. Так и случилось, ведь актриса до последнего оставалась с любимым.

Что за болезнь БАС

БАС (боковой амиотрофический склероз, а также болезнь Лу Герига) — группа заболеваний двигательных нейронов, характеризующихся гибелью нервных клеток в головном и спинном мозге, контролирующих скелетные мышцы. Заболевание медленно прогрессирует и от него пока нет лекарства.

В большинстве случаев причина возникновения болезни — неизвестна. Часто выделяют такие факторы, которые могут быть причастны к ее образованию, как в частности, генетическая предрасположенность, травмы мозга, поражение электрическим током или даже вирусные инфекции. Однако науке еще неизвестны точные причины.

Симптомы болезни могут проявиться в любом возрасте, но чаще их можно наблюдать от 45 до 75 лет. В большинстве своем появляются они внезапно. Первыми проявлениями можно считать слабость или истощение мышц в одной руке. Также признаком может служить ухудшение баланса. Потом человеку становится тяжело глотать, говорить и даже дышать.

С наиболее тяжелыми формами БАС человек может прожить от двух до трех лет после постановления диагноза.

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