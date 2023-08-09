Називала коханням свого життя: партнер Сандри Буллок помер від БАС — що відомо про хворобу

Популярність від ролей у комедійних фільмах та любов людей за простоту й благодійну діяльність, але, на жаль, усі ці заслуги не змогли уберегти американську акторку Сандрк Буллок від трагічної втрати кохання всього життя.

5 серпня її партнер Браян Рендалл помер через хворобу БАС у віці 57 років, з якою боровся протягом останніх трьох років. Про це згодом повідомила родина фотографа виданню People.

Чоловік прагнув, щоб про його хворобу не знала публіка, тому попросив рідних до останнього тримати все у таємниці.

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Родина у заяві також подякувала лікарям та закликала громадськість поки не турбувати їх та дати усамітнитись на певний час, щоб пережити втрату.

Ми безмірно вдячні невтомним лікарям, які разом із нами боролися з цією хворобою, і добрим медсестрам, які стали нашими сусідами по кімнаті та часто жертвували своїм часом із власними сім’ями, щоб бути з нами.

Сандра Буллок, відома ролями у фільмах Міс Конгеніальність, Швидкість, Невидима сторона та інших, після процесу розлучення з Джессі Джеймсом та всиновлення двох дітей не сильно афішувала свої нові стосунки. Та Браян Рендалл став особливим чоловіком у її житті після того, як увійшов у нього у 2015 році.

Попри те, що пара не була офіційно одружена, їхні стосунки могли бути гарним прикладом для інших. Сама Сандра Буллок неодноразово зізнавалась чоловіку у своїх почуттях та називала його коханням свого життя.

Кохання — це коли він дарує тобі частинку твоєї душі, про існування якої ти навіть не здогадувалась, — писала у соцмережах незадовго до смерті коханого акторка.

Сандра Буллок також під час виступу на Red Table Talk у грудні 2021 року зазначала, що їй не потрібно мати якийсь документ, зокрема про одруження, щоб бути відданою своєму партнеру, залишатись поруч та пережити бурю разом із ним. Так і сталось, адже акторка до останнього залишалась з коханим.

Що за хвороба БАС

БАС (бічний аміотрофічний склероз, а також хвороба Лу Геріга) — група захворювань рухових нейронів, що характеризуються загибеллю нервових клітин у головному та спинному мозку, які контролюють скелетні м’язи. Захворювання повільно прогресує й від нього наразі не існує ліків.

У більшості випадків причина виникнення хвороби — невідома. Часто виділяють такі фактори, які можуть бути причетні до її утворення, як зокрема генетична схильність, травми мозку, ураження електричним струмом чи навіть вірусні інфекції. Однак достеменно науці ще невідомі причини.

Симптоми хвороби можуть проявитись у будь-кому віці, але найчастіше їх можна спостерігати від 45 до 75 років. Здебільшого з’являються вони раптово. Першими проявами можна вважати слабкість або виснаження м’язів в одній руці. Також ознакою може бути погіршення балансу. Потім людині стає тяжко ковтати, говорити та навіть дихати.

З найбільш тяжкими формами БАС людина може прожити від двох до трьох років після встановлення діагнозу.

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