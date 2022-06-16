От публичной критики и черного списка до визита в Ирпень: как менялась политическая позиция Светланы Лободы

Кто-то осознал, что пришла война, еще с первыми российскими войсками на территории Украины. Кому-то понадобилось время и немало общественной критики для того, чтобы публично признать Россию страной-агрессором.

Светлана Лобода очень долго молчала о войне и не выражала своей политической позиции. Однако после публикации на платформе TheyLoveWar черного списка артистов, которые молчат об агрессии России против Украины, впервые заговорила о боевых действиях на украинской земле.

Когда страницу звезды заблокировали в Instagram, что произошло со всеми российскими медийными персонами, певица расплакалась на камеру, рассказав о том, как она помогает ВСУ.

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Создатели платформы TheyLoveWar позже убрали Светлану Лободу из черного списка в связи с тем, что певица, по ее словам, занимается волонтерством и перечисляет средства на нужды украинской армии.

Еще одним шагом к истокам стал выпуск песни Молитва на украинском языке, на что положительно отреагировали поклонники певицы.

Одно из последних сообщений о Светлане Лободе говорит о визите артистки в родной и полуразрушенный российскими войсками Ирпень, где до сих пор живут ее родственники.

Экскурсию по деоккупированной местности и руинам провел городской голова Александр Маркушин. О преступлениях российских военных рассказали и местные жители.

Я не знаю, что должно случиться, чтобы украинцы простили все, что происходило здесь, — говорит в своих соцсетях Лобода.

Однако действительно ли исполнительница сделала выводы, покажут не фото или видео, а реальные действия и время.

А пока Светлане Лободе уже нет пути назад, поскольку ей запретили въезд в страну-агрессор на 50 лет. Читай, кому еще теперь закрыт путь в РФ.

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