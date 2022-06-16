Шоу-біз

Від публічної критики та чорного списку до візиту в Ірпінь: як змінювалась політична позиція Світлани Лободи

Даніела Долотова, редакторка сайту 16 Червня 2022, 13:33
Світлана Лобода
Фото: Instagram

Більше новин
Як оформити грошову допомогу від UNICEF для багатодітних сімей
Фінансова підтримка багатодітних сімей від UNICEF: другий етап програми Спільно з розширеними критеріями
Фізичні вправи для заняття вдома
Красиві ніжки та пружний живіт. Як займатися спортом вдома — вправи від Марини Боржемської
Церковні свята в Червні 2022
Вознесіння Господнє, Трійця та Петрів піст. Церковні свята та пости в червні 2022
Цистит у жінок - що це, причини, симптоми, лікування
Досі займаєшся самодіагностикою? Детально розповідаємо про цистит та що робити жінкам у гарячих точках
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як оформити грошову допомогу від UNICEF для багатодітних сімей
Фінансова підтримка багатодітних сімей від UNICEF: другий етап програми Спільно з розширеними критеріями
Цистит у жінок - що це, причини, симптоми, лікування
Досі займаєшся самодіагностикою? Детально розповідаємо про цистит та що робити жінкам у гарячих точках
Чмерковський
Танцівник Макс Чмерковський долучився до зведення модульного містечка на Львівщині
Підсумки Рамштайн-3
Рамштайн-3 показав єдність НАТО: результати зустрічі міністрів оборони у Брюсселі

Відео
0:03:54
Чмерковський

Танцівник Макс Чмерковський долучився до зведення модульного містечка на Львівщині
Підсумки Рамштайн-3
Рамштайн-3 показав єдність НАТО: результати зустрічі міністрів оборони у Брюсселі
0:08:58
Ольга Решетилова
Цивільними поповнюють свій обмінний фонд! Решетилова про реальну кількість полонених у Росії
Карта бойових дій
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 16 червня
0:03:21
Перехоплені розмови російських військових
Бояться ЗСУ, як чорта, та не хочуть повертатися воювати в Україну. Нові перехоплені розмови окупантів
0:02:58
Польова кухня українських військових на передовій
Війна війною, а обід — за розкладом. Кухарі показали, чи справді українські військові голодують на передовій
0:04:03
Ризик поширення холери в Україні - міф чи правда
Холера вже в Києві? Спростовуємо російські міфи та пояснюємо справжні ризики 
0:05:39
Жінка на війні
Шукаєш зниклих родичів? Ганна Маляр розповіла, куди варто звертатись, та яка зараз ситуація на Сході
0:02:56
Третє засідання Рамштайн - військова допомога Україні
Третя зустріч у форматі Рамштайн та військова виставка у Франції — чи чекати Україні нового озброєння
0:03:23
Переселенці швачки
Працюють, не відчуваючи втоми: як швейний цех переселенців з Краматорська допомагає ЗСУ
Більше відео
Фізичні вправи для заняття вдома
Читати далі
Красиві ніжки та пружний живіт. Як займатися спортом вдома — вправи від Марини Боржемської

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь