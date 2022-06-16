Від публічної критики та чорного списку до візиту в Ірпінь: як змінювалась політична позиція Світлани Лободи

Хтось усвідомив, що прийшла війна, ще з першими російськими військами на території України. Комусь знадобився час та чимало суспільної критики для того, щоб публічно визнати Росію країною-агресором.

Світлана Лобода дуже довго мовчала про війну та не висловлювала власну політичну позицію. Однак після публікації на платформі TheyLoveWar чорного списку артистів, які мовчать про агресію Росії проти України, вперше заговорила про бойові дії на українській землі.

Коли сторінку зірки заблокували в Instagram, що відбулося з усіма російськими медійними персонами, співачка розплакалась на камеру, розповівши про те, як вона допомагає ЗСУ.

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Творці платформи TheyLoveWar пізніше прибрали Світлану Лободу з чорного списку у зв’язку з тим, що співачка, за її розповідями, займається волонтерством та перераховує кошти на потреби української армії.

Ще одним кроком до рідних джерел став випуск пісні Молитва українською мовою, на що позитивно відреагували шанувальники співачки.

Одне з останніх повідомлень про Світлану Лободу говорить про візит артистки до рідного та напівзруйнованого російськими військами Ірпеня, де досі живуть її родичі.

Екскурсію деокупованою місцевістю та руїнами провів міський голова Олександр Маркушин. Про злочини російських військових розповіли й місцеві мешканці.

Я не знаю, що має статися, щоб українці пробачили все, що відбувалося тут, — говорить у своїх соцмережах Лобода.

Однак чи дійсно виконавиця зробила висновки, покажуть не фото чи відео, а реальні дії та час.

А поки Світлані Лободі вже немає шляху назад, оскільки їй заборонили в’їзд до країни-агресора на 50 років. Читай, кому ще тепер закритий шлях до РФ.

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