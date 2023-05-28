Несокрушимые огнем: как звезды поддержали мальчика, получившего ожоги в результате обстрела Винницы

Поездка с мамой в Винницу для семилетнего Романа должна была быть обычной, как и все посещение бабушки с дедушкой. Однако 14 июля российские оккупанты совершили обстрел города, забрали жизнь самого дорогого человека мальчика и оставили навсегда ему в память многочисленные ожоги.

Около 45% тела ребенка покрыли внешние ожоги, еще 35% — внутренние. Некоторые из них настолько глубоки, что достигают костей. Именно в таком состоянии нашел ребенка в больнице отец мальчика Ярослав. Тогда мужчина и узнал, что ДНК-экспертиза показала — его 29-летняя жена Галина погибла в тот страшный момент.

Эту ужасную, но, к сожалению, не единичную историю рассказывает Александр Педан. Ведущий принял участие в благотворительном фотопроекте Несокрушимые огнем с украинскими блогерами, чтобы привлечь внимание к проблеме детских ожогов во время войны — таких, с которыми столкнулся семилетний Роман.

Но внимание — это еще не все, что нужно для решения этого сложного вопроса. Поэтому проект также ставит целью собрать средства на приобретение медицинского лазера. Такое оборудование может позволить спасать детей со сложными поражениями в Украине, а не везти их за границу, как пришлось сделать Ярославу с Романом.

Ромчика ждал ряд вмешательств, в том числе пересадка кожи и пластические операции. И все это должно было происходить за границей, потому что в украинских больницах нет всего необходимого оборудования, — добавляет Александр Педан.

Однако перемещения ребенка достаточно сложны, ведь состояние мальчика не из легких. Кроме того, важно знать, что ежегодно в Украине 12 тысяч детей получают ожоги. Из них 25-40 детей погибают от несовместимых с жизнью впечатлений. А из-за полномасштабной войны это количество растет каждый день, и лечить их едва ли не сложнее всего.

Ожоги — одна из наиболее распространенных и смертельных травм среди украинских детей. Статистика пострадавших впечатляет.

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Поэтому Александр Педан, Елена Мандзюк, Яна Метелкина, Маша Себова, Яся Кравченко, Аревик Арзуманова, Игорь Донских, Ирина Гуцал, Ирина Заславец и Екатерина Щепаняк решили приобщиться к фотопроекту.

На фотографиях свет на телах блогеров отражает зону поражения ожогами у детей. Ведь оно может быть не только кротким, но и разрушительным.

Все — чтобы помочь благотворительному проекту Дитяча надія собрать средства. Они необходимы для приобретения лазерной системы Quanta System Youlaser CO2 для выравнивания кожи центра Незламні на базе Первого медобъединения Львова.

Несокрушимые огнем: как звезды поддержали мальчика, получившего ожоги в результате обстрела Винницы / 5 Фотографий

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