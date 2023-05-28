Незламні вогнем: як зірки підтримали хлопчика, який отримав опіки внаслідок обстрілу Вінниці

Поїздка з мамою у Вінницю для семирічного Романа мала бути звичайною, як і всі відвідини бабусі з дідусем. Однак 14 липня російські окупанти здійснили обстріл міста, забрали життя найдорожчої людини хлопчика та залишили назавжди йому на згадку численні опіки.

Близько 45% тіла дитини вкрили зовнішні ураження, ще 35% — внутрішні. Деякі з них настільки глибокі, що досягають кісток. Саме у такому стані знайшов свою дитину у лікарні батько хлопчика Ярослав. Тоді ж чоловік і дізнався, що ДНК-експертиза показала — його 29-річна дружина Галина загинула тієї страшної миті.

Цю жахливу, але, на жаль, не поодиноку історію розповідає Олександр Педан. Ведучий взяв участь у благодійному фотопроекті Незламні вогнем з українськими блогерами, щоб привернути увагу до проблеми дитячих опіків під час війни — таких, з якими й стикнувся семирічний Роман.

Та увага — це ще не все, що потрібно для розв’язання складного питання. Тому проект також ставить на меті зібрати кошти на придбання медичного лазера. Таке обладнання може дозволити рятувати дітей зі складними ураженнями в Україні, а не везти їх за кордон, як це довелось родити Ярославу з Романом.

Ромчика чекав ряд втручань, зокрема пересадка шкіри та пластичні операції. І все це мало відбуватися закордоном, бо в українських лікарнях нема усього необхідного обладнання, — додає Олександр Педан.

Однак переміщення дитини досить складні, адже стан хлопчика не з легких. Крім того, важливо знати, що щорічно в Україні 12 тисяч дітей отримують опіки. З них — 25-40 дітей гинуть від уражень, що несумісні з життям. А через повномасштабну війну ця кількість зростає щодня, та лікувати їх чи не найскладніше.

Опіки — одна з найбільш поширених та смертельних травм серед українських дітей. Статистика постраждалих вражає.

Тому Олександр Педан, Олена Мандзюк, Яна Метьолкіна, Маша Сєбова, Яся Кравченко, Аревік Арзуманова, Ігор Донських, Ірина Гуцал, Ірина Заславець та Катерина Щепаняк вирішили долучитись до фотопроекту.

На фотографіях світло на тілах блогерів відображає зону ураження опіками у дітей. Адже воно може бути не тільки лагідним, але й руйнівним.

Усе — щоб допомогти благодійному проекту Дитяча надія зібрати кошти. Вони необхідні для придбання лазерної системи Quanta System Youlaser CO2 для вирівнювання шкіри для Центру Незламні на базі Першого медобʼєднання Львову.

Незламні вогнем: як зірки підтримали хлопчика, який отримав опіки внаслідок обстрілу Вінниці / 5 Фотографій

Та фото можуть нести не лише сенси, але й пам’ять. Читай, як військовий видав книгу фоторобіт як пам’ятку понівеченому Маріуполю.

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