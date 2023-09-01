Звездный концерт, мастер-классы и встреча с Kalush Orchestra: ТРЦ Gulliver приглашает на праздник В школу снова

Сегодня многие дети впервые пошли в школу, а уже завтра они вместе с семьей смогут по-настоящему отпраздновать начало учебного года.
Ведь 2 сентября торгово-развлекательный центр Gulliver устраивает грандиозное событие под лозунгом В школу снова. Организаторы обещают бесплатную программу: звездный концерт, мастер-классы и фан-встречу с группой Kalush Orchestra.
Все активности бесплатные и не требуют предварительной регистрации.
Все активности бесплатные и не требуют предварительной регистрации.
А конец этого фантастического дня гости Gulliver смогут провести вместе с победителями Евровидения 2022. С 16:00 до 17:30 у тебя будет уникальная возможность лично пообщаться с Kalush Orchestra, получить автограф и сделать общее фото со звездами.
Также все желающие смогут приобщиться к благотворительной инициативе ТРЦ Gulliver и фонда savED, поддержав сбор средств на обустройство временной школы в селе Червоная Долина Николаевской области. Сделать это можно и онлайн по ссылке.
Уже с понедельника ученики будут активно вливаться в новый учебный распорядок. Поэтому родителям важно психологически настроить к этому своих малышей. Читай, как подготовить ребенка к школе.
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