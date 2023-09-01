Звездный концерт, мастер-классы и встреча с Kalush Orchestra: ТРЦ Gulliver приглашает на праздник В школу снова

Сегодня многие дети впервые пошли в школу, а уже завтра они вместе с семьей смогут по-настоящему отпраздновать начало учебного года.

Ведь 2 сентября торгово-развлекательный центр Gulliver устраивает грандиозное событие под лозунгом В школу снова. Организаторы обещают бесплатную программу: звездный концерт, мастер-классы и фан-встречу с группой Kalush Orchestra.

Подробная программа и расписание

13:00 – 15:00 — концерт в центральном атриуме с участием dj Polinka, DSIDE BAND, Амадора Лопеса, Насти Балог, POSITIFF и Lida Lee.

с 15:00 — розыгрыши подарков от UAmade, Akvarel, Samsonite, Sisters Aroma, Brocard, Curaprox.

13:00 – 17:00 — детские мастер-классы, аниматоры, аквагрим, аэрохоккей и маршмелоу-челлендж на четвертом этаже ТРЦ.

Все активности бесплатные и не требуют предварительной регистрации.

А конец этого фантастического дня гости Gulliver смогут провести вместе с победителями Евровидения 2022. С 16:00 до 17:30 у тебя будет уникальная возможность лично пообщаться с Kalush Orchestra, получить автограф и сделать общее фото со звездами.

Сейчас также смотрят

Также все желающие смогут приобщиться к благотворительной инициативе ТРЦ Gulliver и фонда savED, поддержав сбор средств на обустройство временной школы в селе Червоная Долина Николаевской области. Сделать это можно и онлайн по ссылке.

Уже с понедельника ученики будут активно вливаться в новый учебный распорядок. Поэтому родителям важно психологически настроить к этому своих малышей. Читай, как подготовить ребенка к школе.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.