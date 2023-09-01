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Зірковий концерт, майстер-класи та зустріч з Kalush Orchestra: ТРЦ Gulliver запрошує на свято До школи знов

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 01 Вересня 2023, 15:00
До школи знов - ТРЦ Gulliver влаштовує свято 2 вересня 2023 року

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