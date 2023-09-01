Зірковий концерт, майстер-класи та зустріч з Kalush Orchestra: ТРЦ Gulliver запрошує на свято До школи знов

Сьогодні багато дітлахів уперше покрокували до школи, а вже завтра вони разом з родиною зможуть по-справжньому відсвяткувати початок навчального року.
Адже 2 вересня торгово-розважальний центр Gulliver влаштовує грандіозну подію під гаслом До школи знов. Організатори обіцяють безкоштовну програму: зірковий концерт, майстер-класи та фан-зустріч з гуртом Kalush Orchestra.
Усі активності безоплатні та не потребують попередньої реєстрації.
Усі активності безоплатні та не потребують попередньої реєстрації.
А кінець цього фантастичного дня гості Gulliver зможуть провести разом з переможцями Євробачення 2022. З 16:00 до 17:30 ти матимеш унікальну можливість особисто поспілкуватися з Kalush Orchestra, отримати автограф та зробити спільне фото із зірками.
Також усі охочі зможуть долучитися до благодійної ініціативи ТРЦ Gulliver та фонду savED, підтримавши збір коштів на облаштування тимчасової школи у селі Червона Долина Миколаївської області. Зробити це можна й онлайн за посиланням.
Уже з понеділка учні активно вливатимуться в новий навчальний розпорядок. Тож батькам важливо психологічно налаштувати до цього свою малечу. Читай, як підготувати дитину до школи.
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