Зірковий концерт, майстер-класи та зустріч з Kalush Orchestra: ТРЦ Gulliver запрошує на свято До школи знов

Сьогодні багато дітлахів уперше покрокували до школи, а вже завтра вони разом з родиною зможуть по-справжньому відсвяткувати початок навчального року.

Адже 2 вересня торгово-розважальний центр Gulliver влаштовує грандіозну подію під гаслом До школи знов. Організатори обіцяють безкоштовну програму: зірковий концерт, майстер-класи та фан-зустріч з гуртом Kalush Orchestra.

Детальна програма та розклад

13:00 – 15:00 — концерт у центральному атріумі за участі dj Polinka, DSIDE BAND, Амадора Лопеса, Насті Балог, POSITIFF та Lida Lee.

з 15:00 — розіграші подарунків від UAmade, Akvarel, Samsonite, Sisters Aroma, Brocard, Curaprox.

13:00 – 17:00 — дитячі майстер-класи, аніматори, аквагрим, аерохокей та маршмелоу-челендж на четвертому поверсі ТРЦ.

Усі активності безоплатні та не потребують попередньої реєстрації.

А кінець цього фантастичного дня гості Gulliver зможуть провести разом з переможцями Євробачення 2022. З 16:00 до 17:30 ти матимеш унікальну можливість особисто поспілкуватися з Kalush Orchestra, отримати автограф та зробити спільне фото із зірками.

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Також усі охочі зможуть долучитися до благодійної ініціативи ТРЦ Gulliver та фонду savED, підтримавши збір коштів на облаштування тимчасової школи у селі Червона Долина Миколаївської області. Зробити це можна й онлайн за посиланням.

Уже з понеділка учні активно вливатимуться в новий навчальний розпорядок. Тож батькам важливо психологічно налаштувати до цього свою малечу. Читай, як підготувати дитину до школи.

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