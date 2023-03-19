Шоу-биз

Пожалуйста, держитесь и знайте, что мы рядом! Валлийский актер Люк Эванс обратился к украинцам

Даниэла Долотова, редактор сайта 19 марта 2023, 18:30
Люк Еванс
Фото: Instagram

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