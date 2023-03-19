Пожалуйста, держитесь и знайте, что мы рядом! Валлийский актер Люк Эванс обратился к украинцам

Он может сколько угодно играть злодеев, хоть в Форсаже 6 в борьбе с семейным Домиником, хоть в Красавице и Чудовище без возможности завоевать сердце красавицы Белль. Но если в мире появляется истинное зло, Люк Эванс всегда готов дать ему отпор.

В кино он успел побыть кровавым Дракулой, воинственным Гастоном, головорезом и даже богом из Олимпа. Но в жизни актер в очередной раз доказывает всему миру, что он искренний друг Украины и человек с большим сердцем.

Валлийский актер и певец с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины выступил в поддержку украинцев.

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Люк Эванс не только не раз говорил, что поддерживает Украину в этой жестокой и несправедливой войне, но и делился деталями о борьбе.

Так 25 февраля 2022 года мужчина показал своим подписчикам лицо женщины, пострадавшей в результате российских обстрелов, и написал, что война способна принести только страдания, боль и несчастья всему человечеству.

Также Люк Эванс вместе со своими коллегами Эммой Томпсон, Мэрил Стрип, Дэниелом Рэдклиффом и Сильвестром Сталлоне снялся в ролике в поддержку украинских беженцев.

Тогда творцы призвали правительство Великобритании пересмотреть определенные законы, которые криминализировали беженцев, чтобы дать украинцам спасти свои жизни.

Обращение Люка Эванса к украинцам

Вчера, 18 марта, актер снова напомнил как миру, так и украинцам, что его поддержка остается с народом Украины.

Вы наши братья и сестры. И хотя я далеко, хочу, чтобы вы знали, что я поддерживаю всех вас. Вы не сами. Мы о вас не забыли. Мир о вас не забыл. Пожалуйста, держитесь и знайте, что мы рядом и молимся, чтобы это кончилось.

Люк Эванс делится, что не может даже представить себе, что пришлось пережить украинцам, вынужденно покидали собственные дома среди зимы. Как каждый пытался спасти как свою жизнь, так и своих детей и домашних животных.

Это разрывает мне сердце. Пожалуйста, держитесь и знайте, что мы рядом и молимся, чтобы это кончилось. Эта жестокая и ненужная война, которой никто из вас не желал. Сил вам и любви.

В таком деле, как борьба на едином фронте против всемирного зла, отзываются все неравнодушные. Читай, какие мировые звезды объединились и помогают Украине.

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