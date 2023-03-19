Будь ласка, тримайтеся і знайте, що ми поруч! Валлійський актор Люк Еванс звернувся до українців

Він може скільки завгодно грати поганців, хоч у Форсажі 6 у боротьбі з сімейним Домініком, хоч у Красуні та Чудовисько без змоги завоювати серце красуні Белль. Та якщо у світі з’являється істинне зло, то Люк Еванс завжди готовий дати йому відсіч.

У кіно він встиг побути кривавим Дракулою, войовничим Гастоном, головорізом і навіть богом з Олімпу. Та у житті актор вчергове доводить всьому світу, що він щирий друг України та людина з великим серцем.

Валлійський актор та співак з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України виступив на підтримку українців.

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Люк Еванс не лише неодноразово говорив, що підтримує Україну у цій жорстокій та несправедливій війні, але й ділився деталями про боротьбу.

Так 25 лютого 2022 року чоловік показав своїм підписникам обличчя жінки, яка постраждала внаслідок російського обстрілу, та написав, що війна здатна принести лише страждання, біль та нещастя всьому людству.

Також Люк Еванс разом зі своїми колегами Еммою Томпсон, Меріл Стріп, Денієлом Редкліффом та Сильвестром Сталлоне знявся у ролику на підтримку українських біженців.

Тоді митці закликали уряд Великої Британії переглянути певні закони, які криміналізували біженців, щоб дати змогу українцям врятувати свої життя.

Звернення Люка Еванса до українців

Вчора, 18 березня, актор знову нагадав як світу, як і українцям, що його підтримка залишається з народом України.

Ви наші брати й сестри. І хоча я далеко, хочу, аби ви знали, що я підтримую всіх вас. Ви не самі. Ми про вас не забули. Світ про вас не забув. Будь ласка, тримайтесь і знайте, що ми поруч і молимося, щоб це закінчилося.

Люк Еванс ділиться, що не може навіть уявити собі, що довелось пережити українцям, вимушено покидали власні домівки посеред зими. Як кожен намагався врятувати як власне життя, так і своїх дітей та домашніх тварин.

Це крає мені серце. Будь ласка, тримайтеся і знайте, що ми поруч і молимося, щоб це закінчилося. Ця жорстока і непотрібна війна, якої ніхто з вас не хотів. Сил вам і любові.

У такій справі, як боротьба на єдиному фронті проти всесвітнього зла, відгукуються усі небайдужі. Читай, які світові зірки об’єдналися та допомагають Україні.

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