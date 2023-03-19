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Будь ласка, тримайтеся і знайте, що ми поруч! Валлійський актор Люк Еванс звернувся до українців

Даніела Долотова, редакторка сайту 19 Березня 2023, 18:30
Люк Еванс
Фото: Instagram

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