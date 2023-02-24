Українці — це світло всього світу: голлівудські зірки висловили слова підтримки до річниці війни

Вигук Слава Україні за цей рік пролунав в усіх куточках планети. За долю українців щиро вболівають найвідоміші люди світу: зірки, артисти, політики, бізнесмени, спортсмени та кумири мільйонів. Звернення опублікувала фандрейзингова платформа UNITED24.

Вони не перестають висловлювати нам слова підтримки й допомагати боротися зі злом, що живе по-сусідству. Адже зараз ми та наш дух — приклад незламності й світло усього світу, за словами Мартіна Скорсезе.

Та слова підтримки лунають не тільки від Скорсезе. Imagine Dragons, Шон Пенн, Елтон Джон, Джек Ніколсон, Пенелопа Круз, Анджеліна Джолі, Джесіка Честейн, Бен Стіллер, Віра Фарміга, Джим Керрі, Девід Бекхем, Стівен Кінг.

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Також Демна Balenciaga, Біллі Айліш, Ед Ширан, Coldplay, Джон Бон Джові, Леді Гага, Бенедікт Камбербетч, Майкл Кітон, Марк Дуглас, Роберт Де Ніро, Еллі Голдінг, Річард Гір, Арнольд Шварценеггер, Г’ю Джекман, Жан-Клод Ван Дам, Scorpions та ще сотні впливових людей продовжують підтримувати нас у війні за незалежність.

Відеозвернення до річниці війни

У річницю повномаштабного вторгнення світові зірки знову вирішили звернутися до нашого народу.

Відеозвернення записали Ітан Хоук, Ешлі Бенсон, Генрі Голдвін, Мішель Монаген, Майкл Кітон, Джош Бролін, Мет Деймон, Кетрін Винник.

– Увесь світ із глибоким захватом спостерігав за сміливістю, рішучістю та незламністю українського народу проти злочинного російського нападу. І нехай сила буде з вами! Завжди, — додав актор і амбасадор UNITED24 Марк Гемілл.

У відео кожен висловив не просто підтримку, а чітку проукраїнську позицію. У річницю вторгнення з уст світових зірок пролунали й слова співчуття, любові, молитов і захоплення українською мужністю та незламністю перед обличчям ворога.

За нашою боротьбою спостерігає увесь світ, він вболіває за нас, готовий допомагати як може. А також світ захоплюється нашою відвагою, чесністю, духом та силою.

Ви боретеся за усіх нас та наше право жити в мирі. Мирно сидіти у себе у квартирі — не має бути привілеєм, але у дім українців насильно вторглися — сказав Ітан Хоук.

Повне звернення дивися у відео.

Джерело: Getty Images/ Instagram Katheryn Winnick/ Ethan Hawke

Та для перемоги простих слів недостатньо. Україні потрібна різнобічна підтримка: гуманітарна, фінансова, тактична та технічна, на щастя, світ це вже зрозумів.

До річниці повномаштабного вторгнення уряд США підготував новий пакет військової допомоги на $2 млрд, що в нього входить, читай у матеріалі.

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