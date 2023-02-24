Украинцы — это свет всего мира: голливудские звезды выразили слова поддержки к годовщине войны

Восклицание “Слава Україні” в этом году было слышно во всех уголках планеты. Самые известные люди мира искренне болеют за судьбу украинцев: звезды, художники, политики, бизнесмены, спортсмены и идолы миллионов. Обращение опубликовала фандрейзинговая платформа UNITED24.

Знаменитые люди во всем мире не перестают выражать нам слова поддержки и помогают бороться со злом, которое живет по соседству. В конце концов, теперь мы и наш дух — пример несокрушимости и света для всего мира, по словам Мартина Скорсезе.

Но слова поддержки прозвучали не только от Скорсезе. Imagine Dragons, Шон Пенн, Элтон Джон, Джек Николсон, Пенелопа Круз, Анджелина Джоли, Джессика Частин, Бен Стиллер, Вера Фармиг, Джим Керри, Дэвид Бекхэм, Стивен Кинг.

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Также Демна Balenciaga, Билли Айлиш, Эд Ширан, Coldplay, Джон Бон Джови, Леди Гага, Бенедикт Камбербетч, Майкл Китон, Марк Дуглас, Роберт де Ниро, Элли Голдинг, Ричард Гирман, Яннунд Шварценеггер, Scorpions и сотни других влиятельных людей продолжают поддерживать нас в войне за независимость.

Видеообращение на годовщину войны

К годовщине полномасштабного вторжения мировые звезды снова решили обратиться к нашим людям.

Видео было записано Итаном Хоуком, Эшли Бенсоном, Генри Голдвином, Мишелем Монагеном, Майклом Китоном, Джошем Бролином, Матусом Дэймоном, Кэтрин Винник.

— Весь мир с глубоким восторгом наблюдал за смелостью, решительностью и несокрушимостью украинского народа против преступного русского нападения. И пусть сила будет с вами! Всегда, — добавил актер и посол UNITED24 Марк Гэмилл.

В видео все выразили не только поддержку, но и четкую проукраинскую позицию. В годовщину вторжения с уст мировых звезд прозвучали слова сострадания, любви, молитв и восхищения украинским мужеством и несокрушимостью перед лицом врага.

За нашей борьбой наблюдает весь мир, он болеет за нас, готов помогать как может. А также мир восхищается нашей отвагой, честностью, духом и силой.

Вы боретесь за всех нас и наше право жить в мире. Мирно сидеть у себя в квартире — не должно быть привилегией, но в дом украинцев насильно вторглись — сказал Итан Хоук.

Полное обращение смотри в видео.

Источник: Getty Images/ Instagram Katheryn Winnick/ Ethan Hawke

Но для победы простых слов недостаточно. Украина нуждается в универсальной поддержке: гуманитарной, финансовой, тактической и технической, к счастью, мир уже понял это.

К годовщине полномасштабного вторжения правительство США подготовило новый пакет военной помощи на $2 млрд, что в него входит, читай в материале.

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