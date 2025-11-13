Ван Пис 2 сезон: когда выйдет продолжение эпических приключений Луффи на Гранд Лайне

Ещё больше напряжения, зрелищности и необычных существ — создатели 2 сезона сериала Ван Пис заранее будоражат воображение своих фанатов, чтобы ещё до премьеры накал страстей достиг своего пика. Netflix уже назначил дату выхода второго сезона — больше деталей в материале.

Когда выйдет Ван Пис 2 сезон

Второй сезон сериала Ван Пис уже имеет официальную дату релиза — 10 марта 2026 года на Netflix. Он выйдет под названием ONE PIECE: Into the Grand Line — Вперёд на Гранд Лайн.

По новому сюжету Луффи и его недавно сформированная команда — Зоро, Нами, Усопп и Санджи — отправляются в новое путешествие.

Их цель неизменна: найти легендарное сокровище Ван Пис, оставленное Голдом Роджером, бывшим Королём пиратов.

Но теперь они выходят в открытое море — к Гранд Лайну, самой опасной и загадочной части океана, где на каждом шагу их подстерегают враги, невероятные приключения и тайны.

К экипажу присоединится любимец фанатов — Тони Тони Чоппер, очаровательный олень-врач, который умеет разговаривать и превращаться благодаря дьявольскому плоду. Его озвучит Микаэла Гувер.

Появится и ещё один новый персонаж — загадочная доктор Куреха, чья роль, как обещают создатели, станет центральной во второй половине сезона.

Ван Пис 2 сезон: чем интригуют создатели сериала

Шоураннер Джо Трач пообещал, что продолжение будет “масштабнее во всём”. По его словам, зрителей ждут гиганты, динозавры и даже сцены в чреве кита. “Наша мантра для второго сезона — увеличить всё в несколько раз”, — говорит Трач.

Сценаристы и продюсеры планируют экранизировать всю историю, рассказанную в манге Эйичиро Оды, и рассчитывают, что сериал продлится целых двенадцать сезонов.

Такой расчёт вполне реалистичен: оригинальная манга, по которой снимают шоу, насчитывает более 1080 глав, а первый сезон охватил лишь около сотни из них.

Третий сезон Ван Пис уже официально находится в разработке.

А пока продолжение обещает, что впереди — новые приключения, новые друзья и враги, и самое главное — новый шаг к Единому Сокровищу. Премьера — 10 марта 2026 года, не пропусти!

