Ван Піс 2 сезон: коли вийде продовження епічних пригод Луффі на Гранд Лайні

Іще більше напруги, видовищності та незвичайних істот – творці 2 сезону серіалу Ван Піс заздалегідь будять уяву своїх фанів, щоб ще до прем’єри розпал пристрастей досяг свого піку. Netflix вже призначив дату виходу 2 сезону – більше деталей у матеріалі.

Коли вийде Ван Піс 2 сезон

Другий сезон серіалу Ван Піс вже має офіційну дату релізу — 10 березня 2026 року на Netflix. Він вийде під назвою ONE PIECE: Into the Grand Line — Вперед на Гранд Лайн.

За новим сюжетом Луффі та його щойно сформована команда — Зоро, Намі, Усопп і Санджі — вирушають у нову подорож.

Їхня мета незмінна: знайти легендарний скарб Ван Піс, залишений Ґолдом Роджером, колишнім Королем піратів.

Але тепер вони виходять у відкрите море — до Гранд Лайну, найнебезпечнішої і найбільш загадкової частини океану, де на кожному кроці їх підстерігають вороги, неймовірні пригоди і таємниці.

До екіпажу приєднається улюбленець фанатів — Тоні Тоні Чоппер, чарівний олень-лікар, що вміє розмовляти та перетворюватися завдяки диявольському плоду. Його озвучить Мікаела Гувер.

З’явиться ще один новий персонаж — загадкова докторка Куреха, чия роль, як обіцяють, стане центральною у другій половині сезону.

Ван Піс 2 сезон: чим інтригують творці серіалу

Шоураннер Джо Трач пообіцяв, що продовження буде “масштабнішим у всьому”. За його словами, глядачі побачать гігантів, динозаврів, навіть сцени в чреві кита. “Наша мантра для другого сезону — збільшити все у кілька разів”, — каже Трач.

Сценаристи і продюсери планують екранізувати всю історію, розказану у манзі Ейїчіро Одиро і розраховують, що серіал протримається аж дванадцять сезонів.

Розрахунок має право на життя: оригінальна манга, за якою знімають шоу, налічує понад 1080 розділів, а перший сезон охопив лише близько сотні з них.

Третій епізод Ван Піс уже офіційно перебуває в розробці.

А поки продовження Ван Піс обіцяє, що попереду — нові пригоди, нові друзі й вороги, і найголовніше — новий крок до Єдиного Скарбу. Прем’єра – 10 березня 2026 року, не пропусти!

