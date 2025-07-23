Венецианский кинофестиваль 2025: в программе — фильм о Путине и тоска по СССР

В скором времени стартует важный для киноиндустрии фестиваль. Уже известно, что Венецианский кинофестиваль продлится с 27 августа по 9 сентября на острове Лидо в Италии. Но программа этого года, которую обнародовал кинофестиваль, уже успела неприятно удивить.

В частности, из-за присутствия в нем россиян и целого фильма, посвященного Путину.

Но только ли плохого следует ждать? Собрали самое интересное о Венецианском кинофестивале, в нашем материале.

Венецианский кинофестиваль 2025

Венецианский кинофестиваль является старейшим в мире, основанным в 1932 году по инициативе Бенито Муссолини. Ежегодно он проходит на итальянском острове Лидо, а главным достижением здесь есть Золотой лев.

Есть еще главный приз от жюри — Серебряный лев, а также награда за лучшую женскую и мужскую роль Кубок Вольпи.

Несмотря на полномасштабную войну России и все ее преступления на территории Украины, в последние годы наблюдаются систематические попытки протянуть “русскую культуру” на Запад. В частности, Венецианский кинофестиваль не стал исключением.

Нынешняя программа неприятно удивила. 82-й Венецианский международный кинофестиваль объявил конкурсную и внеконкурсную программы. Но кроме сильных и достойных внимания работ здесь покажут и ленты так называемых хороших россиян.

Волшебник Кремля и “хорошие россияне” на Венецианском кинофестивале 2025

Известно, что в конкурсную программу фестиваля вошел фильм о российском идеологе “проекте Новороссия” и приспешнике президента Владимира Путина, под названием Волшебник Кремля.

Лента является адаптацией одноименного романа итальянца Джулиано да Эмполи. Роман повествует историю вымышленного персонажа Вадима Баранова, который, вероятно, вдохновлен образом Владислава Суркова, бывшего помощника президента РФ.

Самого Путина в ленте сыграл Джуд Лоу, режиссером фильма стал Оливье Ассаяс.

О начале работы над фильмом стало известно в мае 2024 года.

Во внеконкурсную программу Венецианского кинофестиваля вошли две ленты от так называемых хороших россиян. Это работа россиянина Александра Сокурова Дневник режиссера. В фильме изображены рефлексии мужчины на распад Союза и становление современной России.

Также неоднозначную реакцию вызвала документальная лента Заметки настоящего преступника режиссера Александра Роднянского — киевлянина по происхождению, много лет строившего карьеру в России. Совместно над проектом с Роднянским работал украинский кинокритик Андрей Алферов.

Фильм с Усиком на Венецианском кинофестивале

Но не без хороших новостей. В основной программе покажут фильм с Александром Усиком.

Речь идет о биографической спортивной драме Несокрушимый, рассказывающей об американском бойце ММА Марке Керре.

Главную роль получил Двейн Джонсон, а украинский боксер и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе и дважды в тяжелом весе Александр Усик сыграет роль бойца смешанных единоборств Игоря Волчанчина.

Полная программа Венецианского кинофестиваля

Грация (La Grazia), реж. Паоло Соррентино;

Кремлевский волшебник (This Wizard Of The Kremlin), реж. Оливье Ассаяс;

Джей Келли (Jay Kelly), реж. Ноо Баумбах;

Голос Хинд Раджаб (The Voice Of Hind Rajab), реж. Каутер Бен Хания;

Дом Динамита (A House Of Dynamite), реж. Кэтрин Бигелоу;

Солнце восходит над всеми нами (The Sun Rises On Us All), реж. Цай Шанцзюнь;

Франкенштейн (Frankenstein), реж. Гильермо дель Торо;

Элиза (Elisa), реж. Леонардо Ди Костанцо;

На работе (A Pied D’Oeuvre), реж. Валери Донзелл;

Тихий друг (Silent Friend), реж. Эльдико Эньеди;

Завещание Анны Ли (The Testament of Anne Lee), реж. Мона Фастволд;

Отец, мать, сестра, брат (Father Mother Sister Brother), реж. Джим Джармуш;

Бугония (Bugonia), реж. Йоргос Лантимос Дузе (Duse), реж. Пьетро Марчелло;

Хорошо снятый фильм (Un Film Fatto Per Bene), реж. Франко Мореско;

Сирота (Orphan), реж. Ласло Немеш;

Незнакомец (L’Etranger), реж. Франсуа Озон;

Так получилось (No Other Choice), реж. Пак Чхан Ук;

Под облаками (Sotto Le Nuvole), реж. Джанфранко Рози;

Несокрушимый (The Smashing Machine), реж. Бенни Сафди;

Девушка (Girl), реж. Су Ци.

Внеконкурсная программа кинофестиваля 2025

Происхождение (Origin), реж. Ян Артюс-Бертран (короткометражный);

Атомный бумеранг (Boomerang Atomic), реж. Рашид Бушареб (короткометражный);

Как застрелить привидение (How To Shoot A Ghost), реж. Чарли Кауфман (короткометражный);

Портобелло (Portobello), реж. Марк Беллоккио (сериал);

Пророк (Un Prophete), реж. Энрико Мария Артале (сериал);

Этти (Etty), реж. Хагай Леви (сериал);

Монстр (IL Mostro), реж. Стефано Соллима (сериал);

Нино. 18 дней (Nino. 18 Giorni), реж. Тони Д’Анджело;

Пьеро Пелу Шум внутри (Piero Pelú Rumore Deentro), Франческо Деи;

Ньюпорт и большая народная мечта (Newport And The Great Folk Dream), реж. Роберт Гордон;

Франческо Де Грегори Невергрин (Franceso De Gregori Nevergreen), реж. Стефано Пистолин;

Кабул, Между молитвами (Kabul, Between Prayers), реж. Абузар Амини;

Фердинандо Скианна – Фотограф тени (Ferdinando Scianna – Il Fotografo Dell’Ombra), реж. Роберто Андо;

Marc By Sofia, реж. София Коппола;

Дневники Анжелы – Мы, кинематографисты, вдвоем. Раздел третий (I Diari Di Angela – Noi Due Cineasti. Capitolo Terzo), реж. Эрванд Джаникян и Анжела Риччи Лукки;

Призраки слонов (Ghost Elephants), реж. Вернер Герцог;

Мой отец и Каддафи (My Father And Qaddafi), реж. Джихан К;

Рассказ Силиана (The Tale Of Sylian), реж. Тамара Котевская;

Наша земля (Nuestra Tierra), реж. Лукреция Мартель;

Римейк (Remake), реж. Росс Макэлви;

Головокружение Ким Новак (Kim Novak’s Vertigo), реж. Александр Филипп;

Cover Up, реж. Лаура Пойтрас и Марк Обенхаус;

Ломаный английский (Broken English), реж. Джейн Поллард и Иен Форсайт;

Заметки подлинного преступника (Notes Of A True Criminal), реж. Александр Роднянский и Андрей Алферов;

Дневник режиссера (Director’s Diary), реж. Александр Сокуров;

Возвращение домой (Back Home), реж. Цай Мин-Лян;

Пес 51 (Chien 51), реж. Седрик Хименес;

Проповедь пустоты (Sermon To The Void), реж. Хилал Байдаров;

Остров Андреа (L’Isola Di Andrea), реж. Антонио Капуано;

Маэстро (Il Maestro), реж. Андреа Ди Стефано;

После охоты (After The Hunt), реж. Лука Гуаданьино;

Бесконечная Скарлетт (Hateshinaki Scarlet), реж. Мамору Хосода;

Последний викинг (The Last Viking), реж. Андерс Томас Йенсен;

В руках Данте (In The Hand Of Dante), реж. Джулиан Шнабель;

Долина улыбок (Le Valle Dei Sorrisi), реж. Паоло Стрипполи;

Проволока мертвеца (Dead Man’s Wire), реж. Гас Ван Сент;

Орфей (Orfeo), Вирджилио Виллорези.

Кинолюбители точно помнят невероятные фильмы о Мире Юрского периода. В свое время они привлекли многих взрослых и детей. Известно, что культовая история получит продолжение: когда ждать других фильмов Мира Юрского периода, рассказывали раньше.

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