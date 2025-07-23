Стиль жизни Шоу-биз

Венецианский кинофестиваль 2025: в программе — фильм о Путине и тоска по СССР

Виктория Мельник, журналист сайта 23 июля 2025, 19:00
венецианский кинофестиваль
Фото Pexels, IMDb

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