Стиль життя Шоу-біз

Венеційський кінофестиваль 2025: у програмі — фільм про Путіна та сум за СРСР

Вікторія Мельник, журналістка сайту 23 Липня 2025, 19:00
венеціанський кінофестиваль
Фото Pexels, IMDb

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь