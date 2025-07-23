Венеційський кінофестиваль 2025: у програмі — фільм про Путіна та сум за СРСР

Незабаром стартує важливий для кіноіндустрії фестиваль. Вже відомо, що Венеційський кінофестиваль триватиме з 27 серпня по 9 вересня на острові Лідо, що в Італії. Та цьогорічна програма, яку оприлюднив кінофестиваль, вже встигла неприємно здивувати.

Зокрема, через присутність у ній росіян й цілого фільму, присвяченого Путіну.

Та чи лише поганого слід чекати? Зібрали найцікавіше про цьогорічний Венеційський кінофестиваль, у нашому матеріалі.

Венеційський кінофестиваль 2025

Венеційський кінофестиваль є найстарішим у світі, заснований у 1932 році за ініціативи Беніто Муссоліні. Щороку він проходить на італійському острові Лідо, а головним здобутком тут є Золотий лев.

Є ще головний приз від журі — Срібний лев, а також відзнака за найкращу жіночу та чоловічу ролі Кубок Вольпі.

Попри повномасштабну війну Росії та всі її злочини на території України, протягом останніх років спостерігаються систематичні спроби протягнути “російську культуру” на Захід. Зокрема, Венеційський кінофестиваль не став винятком.

Цьогорічна програма неприємно здивувала. 82-й Венеційський міжнародний кінофестиваль оголосив конкурсну і позаконкурсну програми. Але окрім сильних та вартих уваги робіт, тут покажуть й стрічки так званих хороших росіян.

Чарівник Кремля та “хороші росіяни” на Венеційському кінофестивалі 2025

Відомо, що до конкурсної програми фестивалю увійшов фільм про російського ідеолога “проекту Новоросія” та поплічника президента Володимира Путіна, під назвою Чарівник Кремля.

Стрічка є адаптацією однойменного роману італійця Джуліано да Емполі. Роман розповідає історію вигаданого персонажа Вадима Баранова, який, ймовірно, натхнений образом Владислава Суркова, колишнього помічника президента РФ.

Самого Путіна у стрічці зіграв Джуд Лоу, режисером фільму став Олів’є Ассаяс.

Про початок роботи над фільмом стало відомо ще у травні 2024 року.

До позаконкурсної програми Венеційського кінофестивалю увійшли дві стрічки від так званих хороших росіян. Це робота росіянина Олександра Сокурова Щоденник режисера. У фільмі зображені рефлексії чоловіка на розпад Союзу та становлення сучасної Росії.

Також неоднозначну реакцію викликала це документальна стрічка Нотатки справжнього злочинця режисера Олександра Роднянського — киянина за походженням, який багато років будував кар’єру в Росії. Спільно над проектом з Роднянським працював український кінокритик Андрій Алфьоров.

Фільм з Усиком на Венеційському кінофестивалі

Та не без хороших новин. В основній програмі покажуть стрічку з Олександром Усиком.

Йдеться про біографічну спортивну драму Незламний, яка розповідає про американського бійця ММА Марка Керра.

Головну роль отримав Двейн Джонсон, а український боксер та абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі та двічі у важкій вазі Олександр Усик зіграє роль бійця змішаних єдиноборств Ігоря Вовчанчина.

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Повна програма Венеційського кінофестивалю

Грація (La Grazia), реж. Паоло Соррентіно;

Кремлівський чарівник (This Wizard Of The Kremlin), реж. Олів’є Ассаяс;

Джей Келлі (Jay Kelly), реж. Ноа Баумбах;

Голос Хінд Раджаб (The Voice Of Hind Rajab), реж. Каутер Бен Ханія;

Дім Динаміту (A House Of Dynamite), реж. Кетрін Бігелоу;

Сонце сходить над усіма нами (The Sun Rises On Us All), реж. Цай Шанцзюнь;

Франкенштейн (Frankenstein), реж. Гільєрмо дель Торо;

Еліза (Elisa), реж. Леонардо Ді Костанцо;

На роботі (A Pied D’Oeuvre), реж. Валері Донзеллі;

Тихий друг (Silent Friend), реж. Ельдіко Еньєді;

Заповіт Анни Лі (The Testament of Anne Lee), реж. Мона Фастволд;

Батько, мати, сестра, брат (Father Mother Sister Brother), реж. Джим Джармуш;

Бугонія (Bugonia), реж. Йоргос Лантімос Дузе (Duse), реж. П’єтро Марчелло;

Добре знятий фільм (Un Film Fatto Per Bene), реж. Франко Мареско;

Сирота (Orphan), реж. Ласло Немеш;

Незнайомець (L’Etranger), реж. Франсуа Озон;

Так вийшло (No Other Choice), реж. Пак Чхан Ук;

Під хмарами (Sotto Le Nuvole), реж. Джанфранко Розі;

Незламний (The Smashing Machine), реж. Бенні Сафді;

Дівчина (Girl), реж. Су Ци.

Позаконкурсна програма кінофестивалю 2025

Походження (Origin), реж. Ян Артюс-Бертран (короткометражний);

Атомний бумеранг (Boomerang Atomic), реж. Рашид Бушареб (короткометражний);

Як застрелити привида (How To Shoot A Ghost), реж. Чарлі Кауфман (короткометражний);

Портобелло (Portobello), реж. Марко Беллоккіо (серіал);

Пророк (Un Prophete), реж. Енріко Марія Артале (серіал);

Етті (Etty), реж. Хагай Леві (серіал);

Монстр (IL Mostro), реж. Стефано Солліма (серіал);

Ніно. 18 днів (Nino. 18 Giorni), реж. Тоні Д’Анджело;

П’єро Пелу Шум всередині (Piero Pelú Rumore Deentro), Франческо Деї;

Ньюпорт і велика народна мрія (Newport And The Great Folk Dream), реж. Роберт Гордон;

Франческо Де Грегорі Невергрін (Franceso De Gregori Nevergreen), реж. Стефано Пістоліні;

Кабул, Між молитвами (Kabul, Between Prayers), реж. Абузар Аміні;

Фердінандо Скіанна — Фотограф тіні (Ferdinando Scianna — Il Fotografo Dell’Ombra), реж. Роберто Андо;

Marc By Sofia, реж. Софія Коппола;

Щоденники Анжели — Ми, кінематографісти, вдвох. Розділ третій (I Diari Di Angela — Noi Due Cineasti. Capitolo Terzo), реж. Ерванд Джанікян та Анжела Річчі Луккі;

Привиди слонів (Ghost Elephants), реж. Вернер Герцог;

Мій батько та Каддафі (My Father And Qaddafi), реж. Джихан К;

Оповідь Силіана (The Tale Of Sylian), реж. Тамара Котевска;

Наша земля (Nuestra Tierra), реж. Лукреція Мартель;

Рімейк (Remake), реж. Росс МакЕлві;

Запаморочення Кім Новак (Kim Novak’s Vertigo), реж. Александр Філіп;

Cover Up, реж. Лаура Пойтрас та Марк Обенхаус;

Ломана англійська (Broken English), реж. Джейн Поллард та Ієн Форсайт;

Нотатки справжнього злочинця (Notes Of A True Criminal), реж. Олександр Роднянський та Андрій Алфьоров;

Щоденник режисера (Director’s Diary), реж. Олександр Сокуров;

Повернення додому (Back Home), реж. Цай Мін-Лян;

Пес 51 (Chien 51), реж. Седрік Хіменес;

Проповідь порожнечі (Sermon To The Void), реж. Хілал Байдаров;

Острів Андреа (L’Isola Di Andrea), реж. Антоніо Капуано;

Маестро (Il Maestro), реж. Андреа Ді Стефано;

Після полювання (After The Hunt), реж. Лука Гуаданьїно;

Нескінченна Скарлет (Hateshinaki Scarlet), реж. Мамору Хосода;

Останній вікінг (The Last Viking), реж. Андерс Томас Єнсен;

У руках Данте (In The Hand Of Dante), реж. Джуліан Шнабель;

Долина посмішок (Le Valle Dei Sorrisi), реж. Паоло Стріпполі;

Дріт мерця (Dead Man’s Wire), реж. Гас Ван Сент;

Орфей (Orfeo), Вірджиліо Віллорезі.

Кінолюби точно памʼятають неймовірні фільми про Світ Юрського періоду. Свого часу вони привабили багатьох дорослих та дітей. Відомо, що культова історія отримає продовження: коли чекати на інші фільми Світу Юрського періоду, розповідали раніше.

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