Юношество 2025: как сериал о подростковых трагедиях раскрывает темные стороны соцсетей

Юношество (Adolescence) — британский криминально-драматический мини-сериал, премьера которого состоялась на Netflix 13 марта 2025 года.

Сериал состоит из четырех эпизодов, и уже в первые дни получил популярность среди зрителей благодаря актуальным темам и глубокому психологическому портрету персонажей.

14 сентября 2025 года сериал одержал победу на Эмми в номинации Лучший минисериал или сериал-антология и Лучшая режиссура минисериала, сериала-антологии или фильма.

Стивен Грэм победил в номинации Лучший актер в минисериале, сериале-антологии или фильме, а Овен Купер стал победителем в категории Лучший актер второго плана.

Сюжет

События сериала разворачиваются вокруг 13-летнего Джейми Миллера (Оуэн Купер), которого арестовывают по подозрению в убийстве одноклассницы Кэти Леонард.

У полиции есть видео с камер наблюдения, на котором видно, как кто-то в одежде Джейми наносит ножевые ранения девушке. Парень отрицает свою вину, а его отец, Эдди Миллер (Стивен Грэм), пытается разобраться в ситуации и поддержать сына.

К расследованию присоединяется детский психолог, который обнаруживает, что состояние Джейми было глубоко нарушено из-за школьной травли в соцсетях.

Актерский состав

Оуэн Купер — Джейми Миллер

Стивен Грэм — Эдди Миллер, отец Джейми

Эрин Доэрти — Бриони Аристон, детский психолог

Эшли Уолтерс — Люк Баскомб, главный следователь

Особенностью сериала является то, что каждая сцена снята одним дублем, что добавляет реалистичности и напряженности.

Тематика

Юношество поднимает важные социальные темы, такие как кибербуллинг, влияние социальных сетей на молодежь, токсичная маскулинность и онлайн-мизогиния. Сериал исследует, как общественное давление, интернет-культура и отношения в социальных сетях могут влиять на психическое здоровье подростков.

Производство

Сериал создан сценаристами Джеком Торном и Стивеном Грэмом.

Идея возникла после ряда трагических случаев с участием подростков, что побудило авторов исследовать причины такого поведения. Режиссером стал Филип Барантини.

Исполнительными продюсерами стали Стивен Грэм, Джек Торн, Брэд Питт и другие.

Где посмотреть

Юношество доступно для просмотра на платформе Netflix. Чтобы наслаждаться сериалом, необходимо иметь активную подписку на сервис.

Сериал получил положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей. На платформе Rotten Tomatoes Юношество имеет рейтинг 72%. На IMDb оценка составляет 8.4/10, а на Metacritic — 90/100.

Журналист Джейк Кантер из Deadline назвал Юношество “лучшими четырьмя часами телевизионной драмы”, которые он когда-либо видел.

Юношество — это глубокий и эмоционально насыщенный сериал, который заставляет задуматься о современных проблемах молодежи и вызывает обсуждение важнейших социальных вопросов.

Рекомендуется к просмотру всем, кто интересуется современными драмами с реалистичным изображением подросткового мира.

Ожидание закончилось! Disney готовится выпустить игровую версию культового мультфильма Лило и Стич. Узнай, когда премьера состоится в Украине, а также о новых подробностях фильма с живыми актерами и современной анимацией. Читайте в нашем материале!

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!