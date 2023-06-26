Нельзя и дальше молча смотреть, как на наших глазах рушится мир: Елена Фроляк о катастрофе в Херсонской области

Российские оккупанты считают, что могут устраивать обратный отсчет для целой нации. Но хуже этого лишь молчаливая реакция мира.

Ведущая ICTV и телемарафона Єдині новини Елена Фроляк возмутилась вялой и дипломатической реакции мира на катастрофу в Херсонской области.

Ведь даже сейчас эксперты и экологи не могут оценить масштабы всей техногенной катастрофы, устроенной россиянами на Каховской ГЭС. Речь идет о затоплении населенных пунктов, жертвах среди людей и животных, загрязнении и опреснении Черного моря, изменении климата, массовом море рыбы и других жителей воды.

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Елена Фроляк отмечает: трагедия уже произошла, поэтому теперь стоит привлекать помощь ученых-биологов и других экспертов; думать, как помочь беде.

И происходить это должно на уровне всего мирового сообщества.

— Нельзя мировому сообществу и дальше молча смотреть, как на наших глазах происходит разрушение. Думаю, настоящих масштабов катастрофы до конца мы даже не понимаем — и сами украинцы, и тем более весь мир.

Так уже было с Чернобылем, когда сначала никто не оценивал его масштаб.

Нам просто нужно кричать на весь мир и рассказывать о каждой разрушенной судьбе, доме, поле плодородного чернозема, ферме, чьи коровы утонули, — говорит Елена.

Вместе с тем она подчеркнула, что журналисты Фактов с первого дня трагедии работают в Херсонской области, делают сюжеты и специальные репортажи.

Особо хочу поблагодарить двух наших репортеров — Ольгу Читайло и Ольгу Чайко, — добавляет Елена Фроляк.

В то же время трагедия, вызванная российскими оккупантами, также выпустила на свободу историю пуповины украинского казачества. О тайнах Большого Луга читай в нашем другом материале.

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