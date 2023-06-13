Мир

Сознательно перекрутили события? Кулеба отреагировал на заголовки западных СМИ о подрыве россиянами Каховской ГЭС

Анастасия Грубрина, редактор сайта 13 июня 2023, 15:00
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