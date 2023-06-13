Сознательно перекрутили события? Кулеба отреагировал на заголовки западных СМИ о подрыве россиянами Каховской ГЭС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал Вадиму Карпьяку об ошибке западных СМИ в первые дни российского теракта на Каховской ГЭС. Читай в нашем материале, как западные СМИ навредили Украине из-за ошибки освещения трагедии.

Западные СМИ: освещение трагедии на Каховской ГЭС

Кулеба сообщил, что из-за неоднозначных заголовков и неопределенной позиции, отношение к Украине в мире может измениться, а самая масштабная техногенная катастрофа в истории человечества остается без внимания мирового сообщества.

Для иностранных СМИ до сих пор “не все так однозначно”. Через неделю после трагедии только выстраивается консенсус, что Россия виновата в подрыве дамбы, но заголовки об этом, конечно же, собирают гораздо меньше просмотров, чем в первый день трагедии.

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Я убежден, что это была ошибка, сознательная или несознательная — это другой вопрос, — говорит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Ошибка западных медиа нанесла большой вред правде об этом теракте. Теперь приходится сверхусилиями показывать, с какой стороны правда. У партнеров нет сомнений в том, что это сделала не Украина, в то же время есть сомнения, сделала ли это Россия.

По состоянию на 12 июня, 19 стран выделили гуманитарную помощь. Из 12 стран помощь уже прибыла. Также к помощи присоединятся другие страны. Поступило более 150 генераторов, более 120 надувных лодок, 400 помп и насосов, 500 тыс. таблеток для очистки воды, горючее, питьевая вода, сухпайки.

Красный Крест также присоединился — он снабжает помощью пострадавшее население правобережной Херсонской области. Координатор ООН в Украине пообещал удвоить усилия по оказанию помощи и подготовить миссии для левого берега, она сформирована. Россия не отвечает на вопросы гарантий безопасности членов миссий.

Актуализация вопроса ядерной безопасности и санкций против Росатома

Подрыв дамбы актуализировал вопросы ядерной безопасности. О торможении в наложении ЕС санкций на Росатом, Дмитрий Кулеба говорит:

Жизнь очень цинична, некоторые компании партнеров Украины, которые очень нам помогают, являются партнерами Росатома в реализации ряда проектов.

На территории Евросоюза все еще действуют атомные электростанции, подвязанные под обслуживание россиянами с советских времен. Третьей причиной является то, что в Венгрии строится россиянами атомная электростанция.

Из-за этих факторов нет мощных санкций против Росатома, хотя потребность в этом есть. Украина занимает жесткую позицию и требует санкций.

Раньше мы рассказывали, как Россия умалчивает “неудобные” страницы истории.

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