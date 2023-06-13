Свідомо перекрутили події? Кулеба відреагував на заголовки західних ЗМІ про підрив росіянами Каховської ГЕС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів Вадиму Карп’яку про помилку західних ЗМІ у перші дні російського теракту на Каховській ГЕС. Читай у нашому матеріалі, як західні ЗМІ нашкодили Україні через помилку висвітлення трагедії.

Західні ЗМІ: висвітлення трагедії на Каховській ГЕС

Кулеба повідомив, що через неоднозначні заголовки та невизначену позицію, ставлення до України у світі може змінитись, а наймасштабніша техногенна катастрофа в історії людства залишається поза увагою світової спільноти.

Для іноземних ЗМІ досі “не все так однозначно”. За тиждень після трагедії тільки вибудовується консенсус, що Росія винна у підриві дамби, але заголовки про це, звісно, збирають набагато менше переглядів, ніж у перший день трагедії.

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Я переконаний, що це була помилка, свідомо чи несвідомо — то інше питання, — каже міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Помилка західних медіа завдала великої шкоди правді про цей теракт. Тепер доводиться надзусиллями показувати, з якого боку правда. У партнерів немає сумнівів у тому, що це зробила не Україна, водночас є сумніви, чи це зробила Росія.

Станом на 12 червня 19 країн виділили гуманітарну допомогу. З 12 країн допомога вже прибула. Також до допомоги долучаться інші країни. Надійшло понад 150 генераторів, понад 120 надувних човнів, 400 помп і насосів, 500 тис. таблеток для очищення води, пальне, питна вода, сухпайки.

Червоний Хрест також долучився — він постачає допомогу постраждалому населенню правобережної Херсонщини. Координатор ООН в Україні пообіцяв подвоїти зусилля з надання допомоги та підготувати місії для лівого берегу, вона сформована. Росія не дає відповіді на питання гарантій безпеки членів місій.

Актуалізація питання ядерної безпеки та санкцій проти Росатому

Підрив дамби актуалізував питання ядерної безпеки. Про гальмування в накладенні ЄС санкцій на Росатом, Дмитро Кулеба каже:

Життя дуже цинічне, деякі компанії-партнери України, які дуже багато нам допомагають, є партнерами Росатому в реалізації низки проектів.

На території Євросоюзу все ще діють атомні електростанції, які підв’язані під обслуговування росіянами з радянських часів. Третьою причиною є те, що в Угорщині будується росіянами атомна електростанція.

Через ці фактори немає потужних санкцій проти Росатому, хоча потреба в цьому є. Україна займає жорстку позицію та вимагає санкцій.

Раніше ми розповідали, як Росія замовчує “незручні” сторінки історії.

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