Світ

Свідомо перекрутили події? Кулеба відреагував на заголовки західних ЗМІ про підрив росіянами Каховської ГЕС

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 13 Червня 2023, 15:00
Західні ЗМІ нашкодили Україні: помилка висвітлення трагедії на ГЕС

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