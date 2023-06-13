Свідомо перекрутили події? Кулеба відреагував на заголовки західних ЗМІ про підрив росіянами Каховської ГЕС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів Вадиму Карп’яку про помилку західних ЗМІ у перші дні російського теракту на Каховській ГЕС. Читай у нашому матеріалі, як західні ЗМІ нашкодили Україні через помилку висвітлення трагедії.
Кулеба повідомив, що через неоднозначні заголовки та невизначену позицію, ставлення до України у світі може змінитись, а наймасштабніша техногенна катастрофа в історії людства залишається поза увагою світової спільноти.
Для іноземних ЗМІ досі “не все так однозначно”. За тиждень після трагедії тільки вибудовується консенсус, що Росія винна у підриві дамби, але заголовки про це, звісно, збирають набагато менше переглядів, ніж у перший день трагедії.
Я переконаний, що це була помилка, свідомо чи несвідомо — то інше питання, — каже міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Я переконаний, що це була помилка, свідомо чи несвідомо — то інше питання, — каже міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Помилка західних медіа завдала великої шкоди правді про цей теракт. Тепер доводиться надзусиллями показувати, з якого боку правда. У партнерів немає сумнівів у тому, що це зробила не Україна, водночас є сумніви, чи це зробила Росія.
Станом на 12 червня 19 країн виділили гуманітарну допомогу. З 12 країн допомога вже прибула. Також до допомоги долучаться інші країни. Надійшло понад 150 генераторів, понад 120 надувних човнів, 400 помп і насосів, 500 тис. таблеток для очищення води, пальне, питна вода, сухпайки.
Червоний Хрест також долучився — він постачає допомогу постраждалому населенню правобережної Херсонщини. Координатор ООН в Україні пообіцяв подвоїти зусилля з надання допомоги та підготувати місії для лівого берегу, вона сформована. Росія не дає відповіді на питання гарантій безпеки членів місій.
Підрив дамби актуалізував питання ядерної безпеки. Про гальмування в накладенні ЄС санкцій на Росатом, Дмитро Кулеба каже:
Життя дуже цинічне, деякі компанії-партнери України, які дуже багато нам допомагають, є партнерами Росатому в реалізації низки проектів.
Життя дуже цинічне, деякі компанії-партнери України, які дуже багато нам допомагають, є партнерами Росатому в реалізації низки проектів.
На території Євросоюзу все ще діють атомні електростанції, які підв’язані під обслуговування росіянами з радянських часів. Третьою причиною є те, що в Угорщині будується росіянами атомна електростанція.
Через ці фактори немає потужних санкцій проти Росатому, хоча потреба в цьому є. Україна займає жорстку позицію та вимагає санкцій.
Раніше ми розповідали, як Росія замовчує “незручні” сторінки історії.
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