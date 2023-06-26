Не можна й далі мовчки дивитися, як на наших очах руйнується світ: Олена Фроляк про катастрофу на Херсонщині

Російські окупанти вважають, що можуть влаштовувати зворотний відлік для цілої нації. Та гірше за це є лиш мовчазна реакція світу.

Ведуча ICTV і телемарафону Єдині новини Олена Фроляк обурилась млявій та дипломатичній реакції світу через катастрофу на Херсонщині.

Адже навіть зараз експерти та екологи не можуть оцінити масштаби усієї техногенної катастрофи, яку влаштували росіяни на Каховській ГЕС. Мова йде про затоплення населених пунктів, жертви серед людей та тварин, забруднення та опріснення Чорного моря, зміну клімату, масовий мор риби та інших жителів води.

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Олена Фроляк наголошує: трагедія уже відбулася, тож тепер варто залучатися допомогою науковців-біологів та інших експертів; думати, як зарадити біді.

І відбуватися це має на рівні всієї світової спільноти.

— Не можна світовій спільноті й далі мовчки дивитися, як на наших очах відбувається руйнація. Думаю, справжніх масштабів катастрофи до кінця ми навіть не розуміємо — і самі українці, і тим паче весь світ.

Так само як було з Чорнобилем: коли спершу ніхто не оцінював його масштаб.

Нам просто треба кричати на весь світ і розказувати про кожну зруйновану долю, дім, поле родючого чорнозему, ферму, чиї корови потонули, — каже Олена.

Разом з тим вона наголосила — журналісти Фактів з першого дня трагедії працюють на Херсонщині, роблять сюжети та спецрепортажі.

Особливо хочу подякувати двом нашим репортеркам — Ользі Читайло та Ользі Чайко, — додає Олена Фроляк.

Водночас трагедія, яку спричинили російські окупанти, також випустила на волю історію пуповини українського козацтва. Про таємниці Великого Лугу читай у нашому іншому матеріалі.

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