Золотой глобус 2023: кто стал победителем юбилейной кинопремии

В ночь на 11 января мир наблюдал традиционное вручение кинопремии Золотого глобуса, которой ежегодно награждает Голливудская ассоциация кинокритиков. В этом году это юбилейная 80-я церемония.

Отличилась церемония Золотого глобуса 2023 года и тем, что наконец-то прошла в офлайн-формате, как это было за годы до пандемии Covid-19.

Ведущим церемонии был актер, сценарист и стендап-комик Джеррод Кармайкл. Награды коллегам в киноиндустрии вручали актриса последнего Джеймса Бонда и Блондинки Ана де Армас, режиссер Квентин Тарантино, звезда сериала Уэнсдей Дженна Ортега, актер Безумно богатых азиатов Генри Голдинг и другие знаменитости.

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Кроме того, актриса Джейми Ли Кертис вручила почетную награду Сесилия ДеМилля лауреату — актеру Эдди Мерфи.

Известно, что вечером вручения Золотого глобуса к гостям присоединился и украинский президент — онлайн. Зеленский провел параллель между первой церемонией вручения Золотого глобуса в 1943 году — в разгар Второй мировой войны, и 80-м юбилейным мероприятием — во время войны в Украине.

— В Первой мировой войне погибли миллионы людей. Вторая мировая война погубила десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия, — подчеркнул Зеленский.

Победители Золотого глобуса 2023 года

Триумфаторами церемонии стали Стивен Спилберг и его автобиографическая драма Фабельман. Фильм принес ему награды Лучшего режиссера и Лучший драматический фильм.

Лучшая комедия или мюзикл: Банши Инишерина. Актер Колин Фаррелл получил награду за лучшую мужскую роль именно за этот фильм.

Лучшим фильмом на иностранном языке стал Аргентина, 1985. Лучшим анимационным фильмом признан Пиноккио. Дом Дракона стал лучшим драматическим сериалом 2023 года.

Лучшим сериалом в жанре комедия или мюзикл признана Первоначальная школа Эббот, а награду лучшего мини-сериала или телефильма получил Белый лотос.

За лучшую женскую роль Золотого глобуса получили:

Кейт Бланшетт, Тарр: в драматическом фильме;

Мишель Ео, Все всегда и одновременно: в комедии или в мюзикле;

Зендая, Эйфория: в драматическом сериале;

Квинта Брансон, Начальная школа Эббот: в комедии или в мюзикле;

Аманда Сайфред, Выбыла: в мини-сериале или телефильме.

За лучшую мужскую роль Золотого глобуса получили:

Остин Батлер, Элвис: в драматическом фильме;

Кевин Костнер, Йеллоустоун: в драматическом сериале;

Джереми Аллен Уайт, Медведь: в комедийном сериале или мюзикле;

Эван Питерс, Дамер — Чудовище: История Джеффри Дамера: в мини-сериале или телефильме.

А пока новые ленты только приобретают популярность, можешь посмотреть уже известные и знаменитые фильмы культовых режиссеров: список фильмов мы составили в нашем другом материале.

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