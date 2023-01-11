Золотий глобус 2023: хто став переможцем ювілейної кінопремії

В ніч на 11 січня світ спостерігав за традиційним врученням кінопремії Золотого глобуса, якою щорічно нагороджує Голлівудська асоціація кінокритиків. Цього року це ювілейна 80 церемонія.

Відзначилася церемонія Золотого глобусу 2023 й тим, що нарешті пройшла в офлайн-форматі, як це було за роки до пандемії Covid-19.

Ведучим церемонії був актор, сценарист та стендап-комік Джеррод Кармайкл. Нагороди колегам в кіноіндустрії вручали акторка останнього Джеймса Бонда та Блондинки Ана де Армас, режисер Квентін Тарантіно, зірка серіалу Венздей Дженна Ортега, актор Шалено багатих азіатів Генрі Голдінг та інші знаменитості.

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Крім того, акторка Джеймі Лі Кертіс вручила почесну нагороду Сесіля ДеМілля цьогорічному лауреату — актору Едді Мерфі.

Відомо, що під час вечора вручення Золотого глобуса до гостей приєднався й український президент — онлайн. Зеленський провів паралель між першою церемонією вручення Золотого глобуса у 1943 році — в розпал Другої світової війни, та ювілейним 80-м заходом — під час війни в Україні.

— У Першій світовій війні загинули мільйони людей. Друга світова війна занапастила десятки мільйонів. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія, — підкреслив Зеленський.

Переможці Золотого глобусу 2023 року

Тріумфаторами церемонії стали Стівен Спілберг та його автобіографічна драма Фабельмани. Фільм приніс йому нагороди Найкращого режисера та Найкращий драматичний фільм.

Найкраща комедія або мюзикл: Банші Інішерина. Актор Колін Фаррелл отримав нагороду за найкращу чоловічу роль саме за цей фільм.

Найкращим фільмом іноземною мовою став Аргентина, 1985. Найкращим анімаційним фільмом визнано Піноккіо. Дім Дракона став найкращим драматичним серіалом 2023 року.

Найкращим серіалом у жанрі комедія або мюзикл визнано Початкову школу Еббот, а відзнаку найкращого міні-серіалу або телефільму отримав Білий лотос.

За найкращу жіночу роль Золотого глобуса отримали:

Кейт Бланшетт, Тар: у драматичному фільмі;

Мішель Єо, Все завжди і водночас: у комедії або мюзиклі;

Зендая, Ейфорія: у драматичному серіалі;

Квінта Брансон, Початкова школа Еббот: у комедії або мюзиклі;

Аманда Сайфред, Вибула: у міні-серіалі або телефільмі.

За найкращу чоловічу роль Золотого глобуса отримали:

Остін Батлер, Елвіс: у драматичному фільмі;

Кевін Костнер, Єллоустоун: у драматичному серіалі;

Джеремі Аллен Вайт, Ведмідь: у комедійному серіалі або мюзиклі;

Еван Пітерс, Дамер — Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера: у міні-серіалі або телефільмі.

А доки нові стрічки лише набувають популярності, можеш переглянути уже відомі та знамениті фільми культових режисерів: список фільмів ми уклали в нашому іншому матеріалі.

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