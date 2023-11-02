Сидераты на зиму: какие посеять и как это делать

Осенью огородники вносят удобрения, чтобы в следующем году получить отличный урожай. Для этого также берут сидераты, которые отлично удобряют почву. Как правильно выбрать сидераты на зиму — читай в материале.
Сидератами называют быстрорастущие зеленые удобрения, которые имеют мощную корневую систему. Их нужно высаживать не для того, чтобы получить большой урожай, а чтобы качественно удобрить почву.
Сидераты выращивают в то время, когда основные огородные культуры еще не посажены или уже убраны. С помощью них быстро обогащается земля полезными элементами.
Сидераты влияют на почву таким образом:
Лучше всего сеять сидераты именно под осень. Для этого возьми следующие сидераты:
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