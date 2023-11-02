Сидераты на зиму: какие посеять и как это делать

Осенью огородники вносят удобрения, чтобы в следующем году получить отличный урожай. Для этого также берут сидераты, которые отлично удобряют почву. Как правильно выбрать сидераты на зиму — читай в материале.

Сидераты на зиму: что это

Сидератами называют быстрорастущие зеленые удобрения, которые имеют мощную корневую систему. Их нужно высаживать не для того, чтобы получить большой урожай, а чтобы качественно удобрить почву.

Сидераты выращивают в то время, когда основные огородные культуры еще не посажены или уже убраны. С помощью них быстро обогащается земля полезными элементами.

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Сидераты влияют на почву таким образом:

качественно восстанавливают плодородие, насыщают почву питательными веществами (аккумулируют азот и поднимают к поверхности фосфор и калий);

структурируют грунт: тяжелые почвы стают более рыхлыми, а песчаные укрепляются;

в вегетационный период рост сорняков замедляется;

озимые сидераты задерживают снег на участке (влагу тоже);

развивают полезную микрофлору, подавляют патогены и делают количество вредителей меньшим;

закрывают почву и защищают ее поверхность от эрозии.

Сидераты: посеять под зиму или весной

Лучше всего сеять сидераты именно под осень. Для этого возьми следующие сидераты:

горчицу;

сурепицу;

масличную редьку;

горох;

клевер;

фацелию;

люцерну;

календулу.

Какие сидераты лучше сеять осенью под зиму и как правильно это делать

Освободи грядку от растений и засей сидераты, сделав частые рядочки и густо посеяв семена. Мелкие семена просто сверху разбросай и удобри водой. Крупные лучше прикопай. Комбинируй семена. Например, смешай все сразу и высей на грядку.

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