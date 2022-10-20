Как сажать чеснок на зиму: простой способ посадки зубчиками

Многие украинцы сажают чеснок именно осенью. Таким образом, уже в июне ты сможешь лакомиться стрелками чеснока, когда зелени еще совсем немного.

Он очень полезен и содержит много сезонных витаминов. Но как правильно сажать чеснок на зиму?

Пошаговую инструкцию смотри в материале.

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Когда сажать чеснок на зиму

Когда сажать чеснок на зиму в Украине? Озимый овощ сажают осенью. Выбранный для этого участок нужно подготовить (убери и очисти землю от культуры, которая росла там ранее).

Сажать чеснок в землю нужно за месяц или хотя бы за пару недель до первых заморозков.

Когда сажать чеснок в октябре? Лучше всего — начиная с конца сентября и до конца октября. Не нужно сажать его слишком рано, иначе он может прорасти. А если ты возьмешься за дело слишком поздно — замерзнуть.

Озимый чеснок может размножаться двумя способами: бульбочками и зубками.

Чтобы бульбочка стала полноценной луковицей, нужно ждать несколько лет!

А если ты сажаешь зубки, то большие луковицы можешь получить уже на следующий год.

Как правильно сажать чеснок на зиму: правила перед посадкой

В первую очередь перебери материал, который будешь сажать.

Мелкий, поврежденный чеснок перед посадкой нужно продезинфицировать.

То же самое касается и зубков с нарушенной оболочкой. Их нужно дезинфицировать несколько минут в растворе из соли. Для этого понадобится 3 ст. л. соли и 5 л воды.

После этого зубчики минуту нужно подержать в другом растворе (медный купорос, 1 ч. л. на 10 л воды).

Как сажать чеснок на зиму и где

Чеснок очень любит свет, поэтому его нужно сажать на хорошо освещенных участках. Удобрять землю при этом не нужно.

Если ты сделаешь это с помощью свежего навоза, то луковицы будут повреждены вредителями и будут болеть.

Если землю все же нужно удобрить, то делай это за несколько недель до посадки.

Как сажать чеснок на зиму: инструкция пошагово

В первую очередь подготовь грядки. За несколько недель до этого нужно перекопать грунт и внести минеральный состав для того, чтобы повысить плодородие. Подготовь посадочный материал. Отбери большие зубцы, а те, немного приболевшие продезинфицируй. Высаживай зубчики. Расстояние между ними должно быть 10-15 см. На какую глубину сажать чеснок? Если чеснок большой, сади его на 9-10 см вглубь. Если маленький — на 6-7 см. Засыпь землей. Поливать чеснок нужно только в теплую погоду. Если идут дожди, этого делать не нужно. Мульчируй почву в 7-10 см с помощью опавшего листья или травы. Это защитит чеснок от перепадов температур.

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