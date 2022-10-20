Как сажать чеснок на зиму: простой способ посадки зубчиками

Многие украинцы сажают чеснок именно осенью. Таким образом, уже в июне ты сможешь лакомиться стрелками чеснока, когда зелени еще совсем немного.
Он очень полезен и содержит много сезонных витаминов. Но как правильно сажать чеснок на зиму?
Пошаговую инструкцию смотри в материале.
Когда сажать чеснок на зиму в Украине? Озимый овощ сажают осенью. Выбранный для этого участок нужно подготовить (убери и очисти землю от культуры, которая росла там ранее).
Сажать чеснок в землю нужно за месяц или хотя бы за пару недель до первых заморозков.
Сажать чеснок в землю нужно за месяц или хотя бы за пару недель до первых заморозков.
Когда сажать чеснок в октябре? Лучше всего — начиная с конца сентября и до конца октября. Не нужно сажать его слишком рано, иначе он может прорасти. А если ты возьмешься за дело слишком поздно — замерзнуть.
Озимый чеснок может размножаться двумя способами: бульбочками и зубками.
Чтобы бульбочка стала полноценной луковицей, нужно ждать несколько лет!
Чтобы бульбочка стала полноценной луковицей, нужно ждать несколько лет!
А если ты сажаешь зубки, то большие луковицы можешь получить уже на следующий год.
В первую очередь перебери материал, который будешь сажать.
Мелкий, поврежденный чеснок перед посадкой нужно продезинфицировать.
Мелкий, поврежденный чеснок перед посадкой нужно продезинфицировать.
То же самое касается и зубков с нарушенной оболочкой. Их нужно дезинфицировать несколько минут в растворе из соли. Для этого понадобится 3 ст. л. соли и 5 л воды.
После этого зубчики минуту нужно подержать в другом растворе (медный купорос, 1 ч. л. на 10 л воды).
Чеснок очень любит свет, поэтому его нужно сажать на хорошо освещенных участках. Удобрять землю при этом не нужно.
Если ты сделаешь это с помощью свежего навоза, то луковицы будут повреждены вредителями и будут болеть.
Если ты сделаешь это с помощью свежего навоза, то луковицы будут повреждены вредителями и будут болеть.
Если землю все же нужно удобрить, то делай это за несколько недель до посадки.
Фото — Unsplash
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