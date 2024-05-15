Как вырастить чеснок: секреты выращивания крупных головок

Если ты уже выращивал (-а) чеснок, знаешь, какое разочарование увидеть, что его листочки желтеют, а сам он идет “в стрелку”. Как предотвратить такие беды и вырастить большой чеснок — читай в нашем материале.
Все этапы: от посадки до ухода имеют немаловажное значение. Не удивляйся, но даже предшественники этого овоща на грядке могут существенно повлиять на урожай.
Капризный чеснок чувствителен к составу почвы, любит подкормку и полив. И на каждом этапе ухода за растением есть свои уловки и секреты. Итак, поговорим о них.
Чеснок сажают дважды в год: весной — яровой чеснок, он созревает до августа. И здесь есть нюанс:
Чем раньше посадишь зубцы в землю, тем лучше и качественнее урожай получишь.
Чем раньше посадишь зубцы в землю, тем лучше и качественнее урожай получишь.
Яровой чеснок сажать можно сразу, когда закончатся заморозки и немного прогреется почва.
Если хочешь вырастить крупный чеснок, а на зелень получить как можно раньше, уже в апреле-мае (в зависимости от погоды) — сажай яровой чеснок. Его урожай будешь собирать в июне.
Озимый, яровой чеснок сажают осенью, он созревает раньше на нескольких месяцев, но зимой сохраняется хуже.
Озимый, яровой чеснок сажают осенью, он созревает раньше на нескольких месяцев, но зимой сохраняется хуже.
Лучше не сажать чеснок после картофеля и лука. А вот посеять морковь или заложить новые посадки клубники в междурядьях будет очень полезно для обеих культур.
Лучше чеснок растет на участках после земляники и клубники, огурцов и тыквы, салата и гороха. А также после сидератов: клевера, люцерны, ржи.
Лучше чеснок растет на участках после земляники и клубники, огурцов и тыквы, салата и гороха. А также после сидератов: клевера, люцерны, ржи.
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Конечно, ты хочешь вырастить крупный чеснок, и на самом деле есть огородники, хвастающиеся тем, что выращивают головки весом до 250 граммов. Так в чем же их секрет? Разберемся.
Если хочешь вырастить крупный чеснок, в течение сезона дважды подкорми его.
Впервые для активного роста всходов — смесью 50/50 аммиачной селитры и сульфата магния (20 г). Такую подкормку производят для наращивания зеленой массы.
А во второй раз, в июне — для завязывания больших головок. Для этого можно использовать препараты:
Удобрения разведи в воде, перелей в воронку. Возле каждого растения сделай небольшое углубление (5-7 см) и вылей раствор. Таким образом он попадет непосредственно в корневую систему, и растение подпитается лучше.
Есть еще один вариант подкормки для образования крупных головок:
Расходуй питательный раствор из расчета: 2 л на 1 м² площади.
Есть и еще хорошие и здоровые способы подкормки чеснока для формирования больших зубков.
Также для щедрого урожая не забывай вовремя и обильно поливать грядки, ведь растение не терпит пересушивания. А также мульчировать участок и бороться с вредителями и болезнями, если они возникают.
Тем хозяевам, которые хотят выращивать много чеснока, аграрии советуют посадить разные сорта, понаблюдать, какой будет расти лучше и в следующем году увеличивать участки под посадки.
А если ты хочешь узнать еще больше секретов выращивания крупного чеснока, просмотри это полезное видео:
Раньше мы писали, чем полезен чеснок и кому его нельзя употреблять.
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