Как вырастить чеснок: секреты выращивания крупных головок

Если ты уже выращивал (-а) чеснок, знаешь, какое разочарование увидеть, что его листочки желтеют, а сам он идет “в стрелку”. Как предотвратить такие беды и вырастить большой чеснок — читай в нашем материале.

Все этапы: от посадки до ухода имеют немаловажное значение. Не удивляйся, но даже предшественники этого овоща на грядке могут существенно повлиять на урожай.

Капризный чеснок чувствителен к составу почвы, любит подкормку и полив. И на каждом этапе ухода за растением есть свои уловки и секреты. Итак, поговорим о них.

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Готовим грядку под чеснок правильно

Чеснок сажают дважды в год: весной — яровой чеснок, он созревает до августа. И здесь есть нюанс:

Чем раньше посадишь зубцы в землю, тем лучше и качественнее урожай получишь.

Яровой чеснок сажать можно сразу, когда закончатся заморозки и немного прогреется почва.

Если хочешь вырастить крупный чеснок, а на зелень получить как можно раньше, уже в апреле-мае (в зависимости от погоды) — сажай яровой чеснок. Его урожай будешь собирать в июне.

Озимый, яровой чеснок сажают осенью, он созревает раньше на нескольких месяцев, но зимой сохраняется хуже.

Лучше не сажать чеснок после картофеля и лука. А вот посеять морковь или заложить новые посадки клубники в междурядьях будет очень полезно для обеих культур.

Лучше чеснок растет на участках после земляники и клубники, огурцов и тыквы, салата и гороха. А также после сидератов: клевера, люцерны, ржи.

Как вырастить крупные головки чеснока

Конечно, ты хочешь вырастить крупный чеснок, и на самом деле есть огородники, хвастающиеся тем, что выращивают головки весом до 250 граммов. Так в чем же их секрет? Разберемся.

Для большого урожая сажай крупные зубки. Ведь чем больше зубок, тем больше образуется от него корней. А поскольку из корней в клубни поступают все необходимые питательные вещества, то и урожай будет больше. Выбирай правильный сорт. Среди украинских сортов с наибольшей массой головки лучшие: Любаша, Софиевский, Прометей, Днепровский великан, Дюшес. Не загущай грядку с чесноком. Высаживай зубки на глубину 5-6 см с интервалом 10-15 см. Расстояние между рядами делай до 30 см. Проветривай, аэрируй посадку. Как появились листики, возьми вилы или любую острую палку, которой можно сделать отверстия. Отступи от всходов на 10-15 см и сделай вилами вертикальные отверстия под углом 90 градусов. Углубляй вилы на 5-7 см. Аэрация поможет чесночным росткам быстрее набраться сил и получить дозу кислорода. Головки сразу после процедуры начинают активно получать питание. Удаляй стрелки. Это очень важно и увеличит массу головки на 20%.

Чем подкормить чеснок для образования больших головок

Если хочешь вырастить крупный чеснок, в течение сезона дважды подкорми его.

Впервые для активного роста всходов — смесью 50/50 аммиачной селитры и сульфата магния (20 г). Такую подкормку производят для наращивания зеленой массы.

А во второй раз, в июне — для завязывания больших головок. Для этого можно использовать препараты:

Rost концентрат 5.5.5 — универсальное удобрение с равными частями азота, фосфора и калия;

Байкал ЭМ — микробиологическое удобрение.

Удобрения разведи в воде, перелей в воронку. Возле каждого растения сделай небольшое углубление (5-7 см) и вылей раствор. Таким образом он попадет непосредственно в корневую систему, и растение подпитается лучше.

Есть еще один вариант подкормки для образования крупных головок:

30 г суперфосфата + 15 г сульфата калия + 10 л воды;

30 г суперфосфата + 200 г золы + 10 л воды.

Расходуй питательный раствор из расчета: 2 л на 1 м² площади.

Есть и еще хорошие и здоровые способы подкормки чеснока для формирования больших зубков.

Горчичный жмых. Этот компонент при разложении насыщает почву необходимыми элементами, чем помогает росту крупного чеснока. Зола. Зола полезна для овоща, потому что она содержит множество важных элементов для развития корней, листьев и головок. Янтарная кислота. Десять таблеток по 0,5 г следует измельчить в порошок и смешать с золой и жмыхом. Затем равномерно распредели полученную смесь на грядках.

Также для щедрого урожая не забывай вовремя и обильно поливать грядки, ведь растение не терпит пересушивания. А также мульчировать участок и бороться с вредителями и болезнями, если они возникают.

Тем хозяевам, которые хотят выращивать много чеснока, аграрии советуют посадить разные сорта, понаблюдать, какой будет расти лучше и в следующем году увеличивать участки под посадки.

А если ты хочешь узнать еще больше секретов выращивания крупного чеснока, просмотри это полезное видео:

Раньше мы писали, чем полезен чеснок и кому его нельзя употреблять.

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