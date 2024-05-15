Як виростити часник: секрети вирощування великих головок

Якщо ти вже вирощував (-а) часник, знаєш, яке розчарування побачити, що його листочки жовтіють, а сам він йде “у стрілку”. Як запобігти таким бідам та виростити великий часник — читай у нашому матеріалі.

Усі етапи: від посадки до догляду за часником мають важливе значення. Не дивуйся, але навіть попередники цієї городини на грядці можуть суттєво вплинути на врожай.

Примхливий овоч чутливий до складу ґрунту, любить підживлення та полив. І на кожному етапі догляду за рослиною є свої хитрощі та секрети. Отже, поговоримо про них.

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Готуємо грядку під часник правильно

Часник садять двічі на рік. Навесні — ярий часник, він достигає до серпня. І тут є нюанс:

Чим раніше посадиш зубці у землю, то кращий та якісніший врожай отримаєш.

Зазвичай садити можна одразу, як скінчаться заморозки та трохи прогріється ґрунт.

Якщо хочеш виростити крупний часник, а його зелень отримати якомога раніше, вже у квітні-травні (залежно від погоди) — саджай ярий часник. Його урожай збиратимеш у червні.

Озимий часник достигає раніше на кілька місяців, але взимку зберігається гірше.

Краще не саджати овоч після картоплі та цибулі. А от посіяти моркву або закласти нові посадки полуниці в міжряддях буде дуже на користь для обох культур.

Найкраще часник росте на ділянках після суниць та полуниць, огірків та гарбузів, салату та гороху. А також після сидератів: конюшини, люцерни, жита.

Як виростити великий часник

Звісно, ти хочеш виростити крупний часник, і насправді є городники, які хваляться тим, що вирощують головки вагою до 250 грамів. Тож у чому їхній секрет? Розберемося.

Для великого врожаю саджай крупні зубки. Адже чим більший зубок, тим більше утвориться від нього коренів. А оскільки з коріння до бульбочок надходять всі необхідні поживні речовини, то й урожай буде більший. Обирай правильний сорт. Серед українських сортів часнику з найбільшою масою головки є: Любаша, Софіївський, Прометей, Дніпровський велетень, Дюшес. Не загущуй грядку. Висаджуй зубки на глибину 5-6 см з інтервалом 10-15 см. Відстань між рядками роби до 30 см. Провітрюй, аеруй посадку. Коли з’являться листочки, візьми вила або будь-яку гостру паличку, якою можна зробити отвори. Відступи від сходів 10-15 см і зроби вилами вертикальні отвори під кутом 90 градусів. Заглиблюй вила на 5-7 см. Аерація допоможе паросткам швидше набратися сил та отримати дозу кисню. Головки відразу після процедури починають активно отримувати живлення. Видаляй стрілки. Це дуже важливо, і збільшить масу головки на 20%.

Чим підживити часник для утворення великих головок

Якщо хочеш виростити крупний часник, протягом сезону двічі підживи його.

Вперше для активного росту сходів — сумішшю 50/50 аміачної селітри та магнію сульфату (20 г). Таке підживлення проводять для нарощування зеленої маси.

А вдруге, у червні — для зав’язування великих голівок. Для цього можна використовувати препарати:

Rost концентрат 5.5.5 — універсальне добриво з рівними частинами азоту, фосфору та калію;

Байкал ЕМ (мікробіологічне добриво).

Добрива розведи у воді, перелий у лійку. Біля кожної рослини зроби невелике заглиблення (5-7 см углиб) та вилий туди розчин. Так він потрапить безпосередньо до кореневої системи, і рослина підживиться краще.

Є іще один варіант підживлення для утворення крупних головок:

30 г суперфосфату + 15 г сульфату калію + 10 л води;

30 г суперфосфату + 200 г золи + 10 л води.

Витрачай поживний розчин з розрахунку: 2 л на 1 м² площі.

Є й іще хороші та здорові способи підгодівлі часнику для великих головок.

Гірчична макуха. Цей компонент при розкладанні насичує ґрунт необхідними елементами, чим допомагає зростанню великого часнику. Зола. Овоч “відгукується” на золу, тому що вона містить безліч важливих елементів для розвитку коріння, листя та головок. Бурштинова кислота. Десять таблеток по 0,5 г слід подрібнити в порошок і змішати із золою і макухою. Потім рівномірно розподіліть отриману суміш на грядках.

Для щедрого врожаю не забувай вчасно та рясно поливати грядки, адже рослина не любить пересушування. Також потрібно мульчувати ділянку та боротися зі шкідниками та хворобами, якщо вони з’являються.

Тим господарям, які хочуть вирощувати багато часнику, аграрії радять посадити різні сорти, поспостерігати, який буде рости найкраще й наступного року збільшувати ділянки під посадки.

А якщо ти хочеш дізнатися іще більше секретів вирощування великого часнику, переглянь це корисне відео:

Раніше ми писали, чим корисний часник та кому його не можна вживати.

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