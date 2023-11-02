Сидерати на зиму: які посіяти та як це робити

Восени городники вносять добрива, щоб наступного року отримати відмінний урожай. Для цього також беруть сидерати, які добре удобрюють ґрунт. Як правильно вибрати сидерати на зиму — читай у матеріалі.
Сидератами називають зелені добрива, які швидко ростуть та мають потужну кореневу систему. Їх потрібно висаджувати не для того, щоб отримати великий урожай, а щоб якісно удобрити ґрунт.
Сидерати вирощують у той час, коли основні городні культури ще не посаджені або вже прибрані.
Сидерати вирощують у той час, коли основні городні культури ще не посаджені або вже прибрані.
За допомогою них земля швидко збагачується корисними елементами.
Сидерати впливають на ґрунт таким чином:
Найкраще сіяти сидерати саме під зиму. Для цього візьми такі сидерати:
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