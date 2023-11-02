Сидерати на зиму: які посіяти та як це робити

Восени городники вносять добрива, щоб наступного року отримати відмінний урожай. Для цього також беруть сидерати, які добре удобрюють ґрунт. Як правильно вибрати сидерати на зиму — читай у матеріалі.

Сидерати на зиму: що це

Сидератами називають зелені добрива, які швидко ростуть та мають потужну кореневу систему. Їх потрібно висаджувати не для того, щоб отримати великий урожай, а щоб якісно удобрити ґрунт.

Сидерати вирощують у той час, коли основні городні культури ще не посаджені або вже прибрані.

За допомогою них земля швидко збагачується корисними елементами.

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Сидерати на зиму: які посіяти та навіщо

Сидерати впливають на ґрунт таким чином:

якісно відновлюють родючість, насичують ґрунт поживними речовинами (акумулюють азот і підіймають до поверхні фосфор та калій);

структурують ґрунт: важкі ґрунти стають більш пухкими, а піщані зміцнюються;

у вегетаційний період зростання бур’янів уповільнюється;

озимі сидерати затримують сніг на ділянці (вологу також);

розвивають корисну мікрофлору, пригнічують патогени та роблять кількість шкідників меншою;

закривають ґрунт та захищають його поверхню від ерозії.

Сидерати: посіяти під зиму чи навесні

Найкраще сіяти сидерати саме під зиму. Для цього візьми такі сидерати:

гірчицю;

суріпицю;

олійну редьку;

горох;

конюшину;

фацелію;

люцерну;

календулу.

Які сидерати краще сіяти восени під зиму та як правильно це робити

Звільни грядку від рослин і засади сидерати, зробивши часті рядочки й густо посіявши насіння. Дрібне насіння просто зверху розкидай і удобрюй водою. Великі краще прикопай. Комбінуй насіння. Наприклад, змішай все одразу і висій на грядку.

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