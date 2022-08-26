Синдром гиперстимуляции яичников: симптомы, причины и профилактика

Синдром гиперстимуляции яичников развивается в ответ на избыток гормонов, принимаемых женщиной во время лечения бесплодия. Это осложнение преимущественно проходит без последствий, но иногда бывает достаточно тяжелым.

Симптомы

Первые признаки синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) могут появиться уже через неделю после начала стимуляции овуляции, однако чаще для их развития требуется две-три недели. Симптомы значительно варьируются по степени тяжести, затем могут усиливаться или, наоборот, уменьшаться.

Легкий и среднетяжелый СГЯ:

увеличение живота;

дискомфорт, чувство распирания в животе;

слабые или умеренные боли в области яичников;

тошнота, рвота;

диарея.

СГЯ легкой и средней степени тяжести длится около недели, а затем постепенно проходит. Однако если наступает беременность, симптомы усиливаются и наблюдаются дольше, несколько недель.

Тяжелый СГЯ:

стремительное увеличение живота и веса;

постоянная тошнота, рвота;

интенсивная боль в животе;

кровяные выделения из влагалища;

уменьшение количества мочи и частоты мочеиспускания;

боль в ногах;

одышка.

Независимо от тяжести симптомов, об их появлении нужно известить врача. СГЯ в тяжелой степени требует неотложной госпитализации и лечения в стационаре.

Причины

СГЯ является преувеличенным ответом на избыток гормонов, стимулирующих функцию яичников. Чаще всего он возникает у женщин, проходящих программу ЭКО. Искусственное оплодотворение требует большого количества яйцеклеток. Инъекции гормональных препаратов стимулируют суперовуляцию, и хотя в целом хорошо переносятся, но бывают исключения.

Реже СГЯ развивается при лечении таблетированными препаратами (кломифен), в редких случаях развивается спонтанно, вне всякого медикаментозного воздействия.

Механизм, запускающий патологическую реакцию, до конца еще не изучен. Известно, что влияние оказывает ХГЧ (хорионический гонадотропин человека), который в обычных условиях производится после наступления беременности. В программе ЭКО с помощью ХГЧ индуцируют овуляцию, когда фолликулы достигают нужной степени зрелости.

Под его влиянием повышается проницаемость кровеносных сосудов яичников, плазма проникает в ткань яичников и вызывает отек. Иногда жидкость скапливается в брюшной полости. Если наступает беременность, организм начинает синтезировать собственный ХГЧ, усиливающий СГЯ.

К факторам риска относятся:

ранее перенесенный СГЯ;

синдром поликистозных яичников;

большое количество одновременно созревающих фолликулов;

повышенный уровень эстрогена перед инъекцией ХГЧ;

возраст до 35 лет;

худощавое телосложение.

Усложнение СГЯ

Чаще синдром, даже в тяжелой форме, проходит без последствий. Особенно если он вовремя обнаружен и приняты меры. Однако патология способна повлечь за собой осложнения и достаточно серьезные:

тромбообразование;

почечная недостаточность;

извращенец, разрыв кисты яичника;

прерывание беременности.

Тяжелые случаи СГЯ, особенно отягощенные сопутствующей патологией, способны привести к смерти.

Меры профилактики

Лечение бесплодия с применением инъекций гормональных препаратов должно проводиться минимально нужными дозами, проходить под тщательным контролем с УЗИ и анализами крови. Женщинам, склонным к СГЯ, желательно индуцировать овуляцию не ХГЧ, а альтернативными препаратами.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие обследования следует пройти перед беременностью.